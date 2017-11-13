آماده باش ۷ تیم متخصص بهداشتی فارس برای اعزام به مناطق زلزله زده

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی علوم پزشکی شیراز، بهدنبال وقوع زمینلرزه در غرب کشور کمیته بهداشت کارگروه بهداشت و درمان تشکیل جلسه داد.
در این جلسه اعلام شد که هفت تیم استانی متشکل از کارشناسان بیماریهای واگیر، بهداشت محیط، سلامت روان، تغذیه و سلامت خانواده از مراکز بهداشت سه گانه شهدای والفجر، شهدای گمنام و شهدای انقلاب، شبکههای بهداشت و درمان شهرستانهای مرودشت، کازرون، ارسنجان، داراب در حالت آمادهباش قرار دارند.
براساس این گزارش، تیم ستادی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز تا اطلاع ثانوی، در حالت آماده باش به سر میبرد.
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