گشت تعزیرات برای برخوردباسودجویان فروش بلیط تهران-کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، محمد خوشقدم مدیرکل نظارت و هماهنگی گشت های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی ضمن ابراز همدردی با حادثه دیدگان زلزله اخیر و عرض تسلیت به آنان، گفت: در پی انتشار خبر فروش بلیط ۹۰۰ هزار تومانی تهران-کرمانشاه و احتمال سودجویی عده ای از حادثه اخیر، از ساعات اولیه روز تیم گشت مشترک تعزیرات حکومتی در آژانس های هواپیمایی و فرودگاه مهرآباد مستقر و به بررسی موضوع پرداخت.

وی افزود: براساس بررسی های به عمل آمده تاکنون شکایتی در این خصوص دریافت نشده و فروش بلیط تهران-کرمانشاه طبق روال عادی انجام می گیرد.

خوشقدم با هشدار به متخلفان تصریح کرد: چنانچه گزارشی از تخلف در این زمینه دریافت شود برابر قانون و با قاطعیت با متخلفان برخورد می کنیم و هموطنان می توانند گزارش های خود را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ و یا شماره تماس ۱۲۴ ارسال کنند.