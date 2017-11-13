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۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۰۹

گشت تعزیرات برای برخوردباسودجویان فروش بلیط تهران-کرمانشاه

گشت تعزیرات برای برخوردباسودجویان فروش بلیط تهران-کرمانشاه

مدیرکل نظارت و هماهنگی گشت های مشترک سازمان از پیگیری های گشت مشترک و آمادگی برخورد این سازمان با سودجویان فروش بلیط تهران - کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، محمد خوشقدم مدیرکل نظارت و هماهنگی گشت های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی ضمن ابراز همدردی با حادثه دیدگان زلزله اخیر و عرض تسلیت به آنان، گفت: در پی انتشار خبر فروش بلیط ۹۰۰ هزار تومانی تهران-کرمانشاه و احتمال سودجویی عده ای از حادثه اخیر، از ساعات اولیه روز تیم گشت مشترک تعزیرات حکومتی در آژانس های هواپیمایی و فرودگاه مهرآباد مستقر و به بررسی موضوع پرداخت.

وی افزود: براساس بررسی های به عمل آمده تاکنون شکایتی در این خصوص دریافت نشده و فروش بلیط تهران-کرمانشاه طبق روال عادی انجام می گیرد.

خوشقدم با هشدار به متخلفان تصریح کرد: چنانچه گزارشی از تخلف در این زمینه دریافت شود برابر قانون و با قاطعیت با متخلفان برخورد می کنیم و هموطنان می توانند گزارش های خود را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ و یا شماره تماس ۱۲۴ ارسال کنند.

کد مطلب 4143183

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