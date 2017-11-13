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۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۰۲

جانشین استاندار در ستاد مدیریت بحران آذربایجان غربی:

۱۶ تیم امدادی به مناطق زلزله زده در کرمانشاه اعزام شدند

۱۶ تیم امدادی به مناطق زلزله زده در کرمانشاه اعزام شدند

ارومیه – معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی از اعزام ۱۶ تیم امدادی از استان به مناطق زلزله زده در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تقی کهوریان در گفتگو با خبرنگاران با ابراز همدردی با حادثه دیدگان و تسلیت به بازماندگان جانبختگان زلزله شب گذشته در ازگله کرمانشاه افزود: از نخستین لحظات وقوع زلزله با تشکیل جلسات مدیریت بحران در شهرستان ها و مرکز استان اقدامات فوری برای حفظ آمادگی در استان و اعزام امدادگران برای کمک به آسیب دیدگان انجام شد.

وی افزود: با دستور استاندار تعداد ۱۶ تیم امدادی در قالب ۱۱۰ امدادگر از شهرستان های استان به مناطق حادثه دیده شامل ۱۰ تیم اسکان ، چهار تیم آوار و نجات و دو تیم واکنش سریع به همراه ۱۷ دستگاه انواع خودروهای امدادی آمبولانس، کامیون و وانت جهت امدادرسانی اعزام شده اند.

معاون امور عمرانی استاندار و جانشین استاندار در ستاد مدیریت بحران استان همچنین خاطرنشان کرد: به همراه تیم های اعزامی برای کمک به خانواده های آسیب دیده ۱۰۰ دستگاه چادر، ۶۰۰ تخته پتو، ۲۰۰ تخته موکت ، ۴۰۰۰ قوطی انواع کنسرو و ۱۰ شعله بخاری برق و والور ارسال شده است.

کد مطلب 4143199

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