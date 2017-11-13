۱۶ تیم امدادی به مناطق زلزله زده در کرمانشاه اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تقی کهوریان در گفتگو با خبرنگاران با ابراز همدردی با حادثه دیدگان و تسلیت به بازماندگان جانبختگان زلزله شب گذشته در ازگله کرمانشاه افزود: از نخستین لحظات وقوع زلزله با تشکیل جلسات مدیریت بحران در شهرستان ها و مرکز استان اقدامات فوری برای حفظ آمادگی در استان و اعزام امدادگران برای کمک به آسیب دیدگان انجام شد.

وی افزود: با دستور استاندار تعداد ۱۶ تیم امدادی در قالب ۱۱۰ امدادگر از شهرستان های استان به مناطق حادثه دیده شامل ۱۰ تیم اسکان ، چهار تیم آوار و نجات و دو تیم واکنش سریع به همراه ۱۷ دستگاه انواع خودروهای امدادی آمبولانس، کامیون و وانت جهت امدادرسانی اعزام شده اند.

معاون امور عمرانی استاندار و جانشین استاندار در ستاد مدیریت بحران استان همچنین خاطرنشان کرد: به همراه تیم های اعزامی برای کمک به خانواده های آسیب دیده ۱۰۰ دستگاه چادر، ۶۰۰ تخته پتو، ۲۰۰ تخته موکت ، ۴۰۰۰ قوطی انواع کنسرو و ۱۰ شعله بخاری برق و والور ارسال شده است.