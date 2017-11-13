صادرات کردستان رضایت بخش نیست/بازارچه سیف سقز مشکل زیرساختی دارد

به گزارش خبرنگارمهر، بهمن مرادنیا امروز دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی صادرات و تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان کردستان که در سالن پیامبر اعظم استانداری تشکیل شد، گفت: از زمانی که سیاست های کلی رهبر معظم انقلاب در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شد می بایست کارها به بخش خصوصی واگذار تا بدین گونه بخش زیادی از مشکلات کشور برطرف می شد.

وی عنوان کرد: متاسفانه این مهم در کشور محقق نشد و بی شک مقصر اصلی هم دولتی ها هستند که زمینه حضور جدی در عرصه اقتصاد را برای بخش خصوصی فراهم نکردند.

وی اظهار داشت: از روزهای نخست کاری خود به عنوان استاندار کردستان توجه به بخش خصوصی، تولید واشتغال را در اولویت قرار داده ام و معتقدم از این طریق می توان بر بسیاری از مشکلات کنونی گریبانگیر جامعه فائق شویم.

استاندار کردستان با بیان اینکه همکاری و تعامل بین بخش دولتی و خصوصی منجر به بازگشایی گره های موجود در حوزه های مختلف از جمله تولید واشتغال خواهد شد، بیان کرد: آمارهایی که از میزان صادرات استان در این مراسم اعلام شد رضایت بخش و متناسب با ظرفیت های استان ما نیست.

مرادنیا ادامه داد: استان کردستان دارای ظرفیت هایی است که دیگر استان های کشور از آن محروم هستند لذا باید نهایت بهره مندی را از این پتانسیل ها به نحو احسن داشته باشیم.

وی به بازدید خود از مرزباشماق مریوان و مشاهده مشکلات موجود دراین مرز اشاره کرد و گفت: افرادی موظف به بررسی و حل مشکلات این مرز ظرف یک ماه آینده شدند.

وی ادامه داد: متاسفانه دراین مرز هزینه های بی حساب و کتابی دریافت می شد و این درحالی است که بدون وجود دستورالعملی دریافت هرگونه وجهی قانونی نیست.



استاندار کردستان اظهارداشت: باید زیرساخت ها را در بخش های مختلف از جمله حمل و نقل فراهم کنیم تا سهم مطلوب و رضایت بخشی از میزان صادرات در سطح کشور داشته باشیم.

مرادنیا بیان کرد: منطقه ما پتانسیل های خوبی در زمینه کشاورزی و معادن دارد که در حوزه صادرات از این ظرفیت تاکنون استفاده مطلوبی نشده است.

وی برقراری ارتباط با مسئولان اقلیم کردستان عراق را از موارد حائز اهمیت در رونق صادرات کشورو به تبع استان خواند و گفت: در راستای برقراری مجدد ارتباط با اقلیم کردستان عراق جلساتی را با معاون اول رییس جمهور و سرکنسول ایران در سلیمانیه داشته ام.

وی در ارتباط با خواسته صادرکنندگان استان مبنی بر بازگشایی بازارچه مرزی سیف سقز، گفت: این بازارچه مشکل زیرساختی دارد و به محض آماده کردن زیرساخت های لازم بازگشایی خواهد شد.

استاندار کردستان به دیگر مشکل صادرکنندگان در خصوص نداشتن نقدینگی، بیان کرد: قطعا با مدیران عامل بانک های مختلف در ارتباط با اعطای تسهیلات به صادرکنندگان هم نشست هایی را تشکیل و مباحث را مطرح خواهیم کرد.

مرادنیا بیان کرد: برای دستیابی به اهداف تعیین شده نیاز به انجام کارهای اجرایی و پرهیز از سخنرانی و دادن وعده وشعار است.

وی دستور همکاری دستگاه های مرتبط با مرز و صادرات با صادرکنندگان و تسهیل کار این افراد را داد و افزود: بیکاری و مشکلات اقتصادی جامعه امروزما مربوط به همه مردم است بنابراین برای حل آن هم باید عزم و اراده استانی ایجاد شود.

وی اظهار داشت: قطعا بیان مشکلات به صورت مبهم گره ای را باز نمی کند و باید با همفکری و تعامل به دنبال یافتن راهکارهای لازم برای رفع معضلات باشیم.