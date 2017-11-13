۲ شهید گمنام ۱۹ و ۲۰ ساله در «قیام دشت» تشییع شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک و مطهر ۲ شهید گمنام دوران دفاع مقدس بر روی دوش مردم انقلابی و شهیدپرور «قیامدشت» از توابع شهرستان پاکدشت، تشییع و در دانشگاه آزاد اسلامی این شهر به خاک سپرده شدند.

این مراسم با حضور مسؤولان قیام‌دشت، ری و پاکدشت، دانشجویان و رئیس دانشگاه آزاد قیام‌دشت، جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و عموم مردم برگزار شد.

این ۲ شهید دفاع مقدس که ۱۹ و ۲۰ سال سن داشتند در ۲ عملیات «کربلای ۴» و «والفجر ۵» به شهادت رسیدند.

یکی از دانشجویان حاضر در آیین خاکسپاری این ۲ شهید گمنام به خبرنگار مهر گفت: روحیه ایثارگری و شهادت وجه تشابه دفاع مقدس ملت ایران با قیام امام حسین(ع) است.

وی اضافه کرد: شهدا زیر بار ظلم و ستم استکبار نرفتند و با تقدیم خون پاک خود، از ارزش های اسلامی و دینی دفاع کردند و امروز وظیفه ما است، که راه آن ها را در جنگ نرم ادامه دهیم.

قیام‌دشت، شهری از توابع بخش خاوران شهرستان ری و در ۱۵ کیلومتری جاده خاوران واقع شده است.