امام جمعه کرمان درگذشت تعدادی از هموطنان در غرب کشور را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید یحیی جعفری در پی حادثه تلخ و مصیبتبار زمینلرزه در غرب کشور پیام تسلیتی صادر کرد.
متن این پیام بدین شرح است؛
«انا لله و انا الیه راجعون
محضر مبارک حضرت آیت الله حاج شیخ مصطفی علماء
نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه
با سلام و احترام
حادثه مؤلمه زلزله شدید و گسترده آن استان که موجب فوت و مجروح و مصدوم شدن تعداد زیادی از هموطنان عزیز شد موجب تاسف عمیق اینجانب شد.
لذا از طرف خودم و مردم شریف کرمان به حضرتعالی و بازماندگان حادثه تسلیت عرض کرده و برای مجروحان از خداوند متعال سلامتی کامل را مسئلت می نمایم.»
