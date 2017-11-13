۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۵۶

با صدور پیامی؛

امام جمعه کرمان درگذشت تعدادی از هموطنان در غرب کشور را تسلیت گفت

امام جمعه کرمان درگذشت تعدادی از هموطنان در غرب کشور را تسلیت گفت

کرمان - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان با صدور پیامی حادثه تلخ و مصیبت‌بار زمین‌لرزه در غرب کشور را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید یحیی جعفری در پی حادثه تلخ و مصیبت‌بار زمین‌لرزه در غرب کشور پیام تسلیتی صادر کرد.

متن این پیام بدین شرح است؛

«انا لله و انا الیه راجعون

محضر مبارک حضرت آیت الله حاج شیخ مصطفی علماء

نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه

با سلام و احترام

حادثه مؤلمه زلزله شدید و گسترده آن استان که موجب فوت و مجروح و مصدوم شدن تعداد زیادی از هموطنان عزیز شد موجب تاسف عمیق اینجانب شد.

لذا از طرف خودم و مردم شریف کرمان به حضرتعالی و بازماندگان حادثه تسلیت عرض کرده و برای مجروحان از خداوند متعال سلامتی کامل را مسئلت می نمایم.»

