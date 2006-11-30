طرح رویکرد تربیتی در نظام آموزشی کشور تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، این طرح به منظور بررسی و ارزیابی به شورای عالی آموزش و پرورش ارجاع شده و به تصویب کمیسیون معین این شورا رسیده است.

همچنین در این بررسی که با حضور نخبگان و صاحب نظران تربیتی برگزار شد ، شرح وظایف و فعالیت های هر بخش در انجام امور اخلاقی و دینی تدوین شده است.

براساس این گزارش ، به منظور ترغیب و تشویق فعالان مدرسه و همکاری با اعضای شورای برنامه ریزی ستاد اقامه نماز یا طرح "توسعه نماز" تدوین شده است.

این طرح به رویکرد فعلی آموزش و پرورش در جهت توجه به آموزه های دینی بر اساس این طرح اقدامات و وظایف مدارس تبیین و مدیران با کمک معلمان و مربیان و دانش آموزان در جهت اقامه نماز و گسترش مفاهیم تلاش کند.

طرح های مذکور به همت معاونت آموزش و پرورش عمومی این وزارتخانه تدوین شده که پس از تصویب نهایی اجرایی می شود.