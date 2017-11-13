افزایش۴۱درصدی مبادلات تجاری کردستان/خلاءنبود شرکت های صادراتی

به گزارش خبرنگارمهر، محمد دره وزمی امروز دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی صادرات و تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان که در سالن پیامبر اعظم استانداری تشکیل شد، گفت: میزان صادرات کالا در هفت ماهه امسال در استان ۲۸۳ هزار تن به ارزش ۱۹۶ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته از لحاظ وزنی ۱۸ درصد کاهش واز نظر ارزشی ۷ درصد افزایش داشته است.

وی سهم صادرات کردستان از کشور را ۸/. درصد ذکر کرد و افزود: ۹۷ درصد صادرات استان به کشور عراق و مابقی به دیگر کشورها هم چون افغانستان، روسیه، پاکستان وارمنستان انجام می شود.

وی عنوان کرد: صادرات استان به عراق ۱۹۰ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته ۱۲ درصد افزایش یافته است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با بیان اینکه تراز تجاری استان در هفت ماهه امسال منفی بوده است، ادامه داد: ۳۶ هزار تن کالا به ارزش ۴۲ میلیون دلار در این مدت از مرزهای استان وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته از لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب ۱۴۹ و ۱۶۶ درصد افزایش یافته است.

دره وزمی با بیان اینکه ۸۲ درصد واردات وصادرات استان از مرز باشماق انجام می شود، گفت: در این مدت ۲ میلیارد و ۵۸۶ میلیون دلار ترانزیت داخلی وخارجی در استان انجام شده که نسبت به هفت ماهه سال گذشته ۴۶ درصد افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: جمع کل مبادلات تجاری استان در هفت ماهه امسال ۳ میلیاردو ۱۳۲ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۴۱ درصد افزایش داشته است.

وی براهمیت و توجه به زیرساخت های حمل و نقل به ویژه جاده سنندج به باشماق تاکید کرد و گفت:صادرات شاه کلید رونق اقتصادی است و اگر تسهیل گری و افزایش صادرات کالا و محصولی انجام شود بی شک شاهد رونق صادرات در نتیجه افزایش تولید و اشتغال خواهیم بود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با بیان اینکه توجه به امر صادرات رسالت همگانی است، عنوان کرد: می طلبد هر کسی متناسب با اختیار و مسئولیت خود به صادرات کمک کند.

دره وزمی با اشاره به اینکه هر محصولی قابل صادرات نیست، عنوان کرد: محصولات وکالاهای باکیفیتی که توانایی رقابت در بازارجهانی را داشته باشند دارای پتانسیل صادرات هستند.



وی اضافه کرد: واحدهای تولیدی استان باید برای ارتقای کیفیت تولیدات خود، مجهز به علم و تکنولوژی های روز شوند.

وی یکی از خلاءهای موجود در حوزه صادرات استان را نبود شرکت های قوی وتوانمند صادراتی خواند و گفت: شرکت های قوی صادراتی می توانند حامی خوبی برای تولیدکنندگان باشند و به توسعه و رونق تولید در استان هم کمک کنند.