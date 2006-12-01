به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، معاون وزیر نیرو در این مراسم گفت: برای اجرای این پروژه که عملیات احداث آن از سال 83 ‌آغاز شده بود، تاکنون 10 میلیارد ریال هزینه شده است.

مجید نامجو از اعطای 13 هزار میلیارد ریال وام دولتی به وزارت نیرو جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های آبرسانی خبر داد و افزود: با این اعتبار در سال 208 پروژه آبرسانی شهری، 157 پروژه احداث تأسیسات تصفیه‌خانه فاضلاب و 555 طرح آبرسانی در کشور اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: تا پایان سال جاری 6 طرح مجتمع آبرسانی روستایی در خراسان جنوبی به بهره ‌برداری می‌رسد.

همچنین مدیر‌عامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی نیز در خصوص طرح آبرسانی به شوسف شهرستان نهبندان گفت: این پروژه به منظور تأمین، انتقال، ذخیره ‌سازی و توزیع مناسب آب شرب اجرا شده است.

محمد طاهری حفر و تجهیز 2 حلقه چاه، اجرای خط انتقال آب، احداث ایستگاه پمپاژ، ساخت مخزن ذخیره و احداث ساختمان نگهبانی را از مهم ‌ترین اقدامات انجام شده برای اجرای طرح آبرسانی به شوسف برشمرد.

وی تصریح کرد: در این طرح همچنین یک مخزن تعادلی به حجم 150 متر مکعب، آزبست سیمان به قطرهای 200 و 250 میلی متر و 11 باب حوضچه شیرآلات و تخلیه اجرا شده است.

طاهری افزود: با بهره ‌برداری از طرح آبرسانی به شهر شوسف 750 خانوار شهری از مزایای آن بهره ‌مند می شوند.