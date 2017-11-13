۳۷۰۰ شغل در سیرجان ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور مکی آبادی ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمان، اظهار کرد: از آنجا که برخی واحدهای پذیرنده از طرح کارورزی اطلاعی نداشتند، این طرح برای بنگاه های اقتصادی شهرستان سیرجان توجیه شد.

وی با اشاره به اینکه آمار اشتغال در طرح کارورزی در سیرجان هنور قابل قبول نیست، گفت: دو هزار و ۵۴۰ نفر اشتغال سهمیه سیرجان در طرح کارورزی بوده است که دستگاه های اجرایی در این شهرستان موظف شدند که ۱۰ هزار اشتغال را فراهم کنند.

فرماندار سیرجان عنوان کرد: تاکنون در سیرجان سه هزار و ۷۰۰ شغل ایجاد شده است.

مکی آبادی با بیان اینکه جهاد کشاورزی سیرجان در بخش اشتغال خوب عمل کرده است، افزود: معین های اقتصادی با گذاشتن پول خود در بانک ها می توانند به اشتغال کمک کنند زیرا این پول به عنوان تسهیلات در بخش های مختلف در راستای اشتغال هزینه می شود.

وی گفت: افراد در طرح کارورزی می توانند از یک میلیون تومان برای اشتغال خرد و خانگی تا سقف پنج میلیارد تومان در راستای اشتغال تسهیلات دریافت کنند.

فرماندار سیرجان با تاکید به اینکه طرح اقتصادی شهرستان سیرجان از طریق بانک ها پذیرفته شده است، گفت: ۵۰۰ میلیارد تومان از طریق تسهیلات بانکی و منابع داخلی در راستای اشتغال در این شهرستان هزینه شده است.