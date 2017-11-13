پژوهش باید در راس فعالیت های قرآنی قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از فرهنگ و ارشاد هرمزگان، حضرت آیت الله غلامعلی نعیم آبادی ضمن تاکید بر لزوم تفسیر قرآن برای همگان بیان داشت: وظیفه پژوهشگران، محققان و روحانیون است که برای همه گیرکردن قرآن آن را تفسیر و به زبان ساده و روان ارائه کنند.

وی توجه به پژوهش قرآن را ضروری دانست و افزود: قرآن فقط در زبان نیست بلکه مقدمه اندیشه است و بر همین اساس باید بر ترویج پژوهش قرآن در دانشگاه ها و مراکز علمی تاکید کرد.

رئیس شورای توسعه قرآنی هرمزگان در خصوص ترویج قرآن اظهارداشت: جهت گسترش مفاهیم قرآنی باید از دیدگاه صاحب نظران استفاده کرد زیرا نحوه تفسیر و انتقال این مفاهیم الهی برای سنین و اقشار مختلف متفاوت است و باید به گونه ای ارائه شود که خدشه ای به اصل این کتاب آسمانی وارد نشود.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس بر ضرورت نظارت بر صرف هزینه های مالی در بخش قرآنی تاکید و عنوان داشت: صرف اعتبارات در بخش قرآنی باید سند شرعی داشته باشد و منبع اعتبارات مشخص و شفاف و بدون شبهه باشد.

آیت الله نعیم آبادی به نقش ادارات در ترویج قرآن اشاره کرد و گفت: ادارات فرهنگی با ورود جدی به این مقوله می توانند باعث افزایش بازدهی ترویج مفاهیم قرآنی در جامعه شوند.

پس از اعلام نظر اعضاء مقرر شد کمیسیون های تخصصی قرآنی در بخش های مختلف تشکیل شود.