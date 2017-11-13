لزوم برخورد با مراکز فروش بدون مجوز اجناس در جهرم

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج قناعتیان جهرمی در جلسه کمیته پیشگیری از سرقت که باحضور مسئولان دستگاه های مرتبط انجام شد، با اشاره به رشد مراکز فروش بدون مجوز در ورودی و خروجی های شهر گفت: لازم است نیروی انتظامی برای مقابله با آنها و جلوگیری از رشد این پدیده، اقدام کند.

وی افزود: شهرداری نیز با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف، نسبت به جمع آوری و ساماندهی دست فروشان سطح شهر اقدام لازم را انجام دهند.

قناعتیان جهرمی ادامه داد: تامین روشنایی در مناطق متروکه شهر و تصمیم گیری شهرداری نسبت به املاک مخروبه، متروکه و یا بلاصاحب و رها شده در سطح شهر از دیگر وظایف شهرداری است که می بایست انجام شود.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری جهرم افزود: کنترل مبادی ورودی و خروجی شهر جهرم نیز که توسط نیروی انتظامی صورت می گیرد، با حساسیت بیشتری انجام شود.