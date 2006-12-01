ژنتیک سرطان باید در خدمت پیشگیری و پیش آگهی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر پروین مهدی پور استاد ژنتیک پزشکی و دبیر علمی دومین همایش بین المللی ژنتیک سرطان روز گذشته در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: مقوله های ژنتیک و سرطان مکمل یکدیگر هستند و باید آموزش و پژوهش ژنتیک سرطان باید در خدمت پیشگیری، پیش آگهی و پیش بینی مشکلات باشد.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران اضافه کرد: در دومین همایش بین المللی ژنتیک سرطان که با تأکید بر تومورهای نقاط فوقانی بدن برگزار می شود 8 استاد خارجی از دانشگاه های ایتالیا، انگلستان، آلمان و چند کشور دیگر حضور دارند که جدیدترین روش های تشخیص به موقع سرطان به کمک روش های ژنتیکی را ارائه می دهند.

وی یاد آور شد: این سمینار دارای 12 امتیاز بازآموزی مصوب برای متخصصین ژنتیک پزشکی و دیگر پزشکان متخصص فعال در بخش های سرطان است.

مهدی پور موضوعات ژنتیک سرطان سینه، مغز، سروگردن و Cell Biology را از جمله مباحث مورد اشاره در این سمینار برشمرد.

وی تأکید کرد: تحقیقات در زمینه ژنتیک سرطان باید به درمانی بالینی کمک کند تا بتوان دریافت که چگونه یک بیمار به یک درمان پاسخ مثبت می دهد و بیمار دیگری به همان درمان پاسخ نمی دهد.

استاد گروه ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی ایران خاطرنشان کرد: فعالیت های ژنتیک سرطان باید به تشخیص به هنگام سرطان کمک کند و مهمترین وظیفه این بخش از علوم پزشکی پیشگیری، پیش آگهی و پیش بینی است.

به گزارش مهر، دومین سمینار بین المللی ژنتیک سرطان از 9 تا 11 آذر در مجتمع بیمارستانی امام خمینی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود. این سمینار از سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن سرطان ایران و با همکاری مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم این دانشگاه، انجمن انکولوژی، مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت، انستیتو کانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران، انستیتو پاستور، شبکه سلولی و مولکولی کشور و مرکز رادیوتراپی برگزار شده است.