بابک رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: ارسال خون با هدف امدادرسانی و تأمین نیاز مصدومان زلزله کرمانشاه انجام می‌شود.

وی افزود: تمامی چهار پایگاه خون‌گیری استان اردبیل در شهرستان‌های پارس‌آباد، خلخال، مشگین شهر و اردبیل در حالت آماده‌باش بوده و حتی در شیفت بعدازظهر و شب نیز خون‌گیری انجام می‌شود.

مدیرکل انتقال خون استان با اشاره به مشارکت قابل تقدیر شهروندان اردبیلی در خون‌گیری برای مصدومان ادامه داد: در تمامی پایگاه‌های خون‌گیری شاهد تجمع شهروندان انسان‌دوست هستیم.

رضازاده تصریح کرد: در وضعیت فعلی عمده نیاز ما به گروه‌های خونی o مثبت و منفی است؛ چراکه قابل‌استفاده برای تمامی اشخاص با گروه‌های خونی متفاوت است.

وی تأکید کرد: از سویی به دلیل اینکه بیش از ۴۰ درصد جمعیت گروه خونی o را شامل می‌شود، انتظار داریم افرادی که گروه خونیo دارند به پایگاه‌های خون‌گیری مراجعه کنند.