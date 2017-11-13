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۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۱۵

مدیر انتقال خون اردبیل به مهر خبر داد؛

۳۰۰ کیسه خون از اردبیل به مناطق زلزله‌زده غرب کشور ارسال شد

۳۰۰ کیسه خون از اردبیل به مناطق زلزله‌زده غرب کشور ارسال شد

اردبیل – مدیرکل انتقال خون استان اردبیل از ارسال ۳۰۰ کیسه خون از این استان به مراکز درمانی و مناطق زلزله‌زده غرب کشور خبر داد.

بابک رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: ارسال خون با هدف امدادرسانی و تأمین نیاز مصدومان زلزله کرمانشاه انجام می‌شود.

وی افزود: تمامی چهار پایگاه خون‌گیری استان اردبیل در شهرستان‌های پارس‌آباد، خلخال، مشگین شهر و اردبیل در حالت آماده‌باش بوده و حتی در شیفت بعدازظهر و شب نیز خون‌گیری انجام می‌شود.

مدیرکل انتقال خون استان با اشاره به مشارکت قابل تقدیر شهروندان اردبیلی در خون‌گیری برای مصدومان ادامه داد: در تمامی پایگاه‌های خون‌گیری شاهد تجمع شهروندان انسان‌دوست هستیم.

رضازاده تصریح کرد: در وضعیت فعلی عمده نیاز ما به گروه‌های خونی o مثبت و منفی است؛ چراکه قابل‌استفاده برای تمامی اشخاص با گروه‌های خونی متفاوت است.

وی تأکید کرد: از سویی به دلیل اینکه بیش از ۴۰ درصد جمعیت گروه خونی o  را شامل می‌شود، انتظار داریم افرادی که گروه خونیo دارند به پایگاه‌های خون‌گیری مراجعه کنند.

کد مطلب 4143365
محمد میرزایی ناطق

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