مدیر اسلامی و فعالیت در راستای مصالح و منافع عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت اسلامى شیوه ‏اى از مدیریت است که تمامى افراد یک مجموعه را به صورت انسانهاى مسئول و متأثر از ارزشها با جهت‏ دهى نظام ارزشى ‏اسلام در نظر می گیرد . داشتن صبغه الهى در کارها، شاخصى تعیین کننده در نظام مدیریت اسلامى است، به این معنا که دستگاه ‏اسلامى باید به گونه ‏اى باشد تا نیروها در آن به کارى تشویق شوند که رنگ الهى داشته باشد .

در مدیریت اسلامى، نگرش الهى وجود دارد یعنى به‏ انسان با این دید نگریسته مى‏ شود که وى لایق کرامت انسانى بوده و مستعد رسیدن به قرب الهى و نیل به مقام جانشینى خدا است.

در نظام مدیریت اسلامى، بیشترین اهمیت‏ به مهارت ارتباط با خدا داده مى ‏شود که "تقوا" نام دارد . حتى ارزش و مقام ‏هر کس با تقوا ارزیابى شده و با ارزشترین افراد با تقواترین ‏آن‏ها شمرده مى‏شوند، اگر مدیر مهارت ارتباط با خدا را داشته باشد خروج ‏از مشکلات برای وی آسان و سهل شده و بهتر مى‏تواند از مشکلات رهایى ‏یابد .

در نظام اسلامی، مدیر به اشتباه خود اعتراف می کند، خوب گوش مى ‏دهد، کمتر حرف مى ‏زند و اگر سخنى بر زبان مى‏ راند یا وعده‏ اى مى ‏دهد، به آنها عمل مى ‏کند چرا که قرآن ‏بى ‏اندیشه ‏گى را به افرادى نسبت مى‏ دهد که مردم را به نیکى دعوت و خود را فراموش می کنند. نوع برخورد با کارکنان و مردم در چنین ساختارى بر پایه شورا و جلب مشارکت مردمى استوار است و مدیر، مردم را وارثان‏ واقعى تلقى کرده ، خود را خدمتگزارى بیش نمى ‏داند .

نحوه برخورد مدیر با افراد مختلف باید مبتنی بر معیارهای اصیل و اساسی اخلاق اسلامی باشد . انسانها اگر چه از نظر شخصیت حقوقی جایگاههای مختلفی دارند، اما از نظر شخصیت حقیقی یکسان هستند و باید برای کرامت و شخصیت حقیقی تمام انسانها ارزش قائل شد، ارتباط افراد یک مجموعه با یکدیگر باید دوستانه و مهربانانه باشد .

یک مدیر اسلامی باید برترین و بهترین باشد، همانطور که خداوند متعال برای رهبری و هدایت، حضرت محمد(ص) را که بهترین بود انتخاب کرد، ما نیز برای مدیریت و رهبری سازمانها و دستگاههای مختلف باید به روش خداوند عمل کرده و بهترینها را گزینش کنیم .

امین بودن ویژگی دیگری برای مدیر اسلامی است، یک مدیر باید از این خصلت برخوردار باشد تا از امکانات و تجهیزاتی که در اختیار او قرار می گیرد استفاده سوئی نشود .

یک مدیر اسلامی باید فردی دوراندیش و آینده نگر بوده و با پیش بینی اوضاع، برنامه ریزی کرده و هر فعالیتی را متناسب با موقعیت و امکانات طراحی کند .

از دیگر ویژگیهای مدیران اسلامی "مردم داری" است، مدیران دستگاههای اسلامی می بایست از رابطه بین خود و مردم تعریف مشخصی داشته و تکلیف الهی را مورد توجه قرار دهند .

در مدیریت اسلامی نگاه اسلامی است، نگاهی الهی است که متناسب با نگاه اسلامی باشد، هدف مدیران اسلامی باید رشد، هدایت و تعالی مردم باشد بی تردید اگر چنین عمل شود، فعالیتهای مثبتی انجام شده است، مدیر اسلامی باید خود و مردم را به سمت خدا هدایت کند .در دینداری دارند برای این مسئولیتها انتخاب شوند.