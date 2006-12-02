مدیر اسلامی و فعالیت در راستای مصالح و منافع عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت اسلامى شیوه اى از مدیریت است که تمامى افراد یک مجموعه را به صورت انسانهاى مسئول و متأثر از ارزشها با جهت دهى نظام ارزشى اسلام در نظر می گیرد . داشتن صبغه الهى در کارها، شاخصى تعیین کننده در نظام مدیریت اسلامى است، به این معنا که دستگاه اسلامى باید به گونه اى باشد تا نیروها در آن به کارى تشویق شوند که رنگ الهى داشته باشد .
در مدیریت اسلامى، نگرش الهى وجود دارد یعنى به انسان با این دید نگریسته مى شود که وى لایق کرامت انسانى بوده و مستعد رسیدن به قرب الهى و نیل به مقام جانشینى خدا است.
در نظام مدیریت اسلامى، بیشترین اهمیت به مهارت ارتباط با خدا داده مى شود که "تقوا" نام دارد . حتى ارزش و مقام هر کس با تقوا ارزیابى شده و با ارزشترین افراد با تقواترین آنها شمرده مىشوند، اگر مدیر مهارت ارتباط با خدا را داشته باشد خروج از مشکلات برای وی آسان و سهل شده و بهتر مىتواند از مشکلات رهایى یابد .
در نظام اسلامی، مدیر به اشتباه خود اعتراف می کند، خوب گوش مى دهد، کمتر حرف مى زند و اگر سخنى بر زبان مى راند یا وعده اى مى دهد، به آنها عمل مى کند چرا که قرآن بى اندیشه گى را به افرادى نسبت مى دهد که مردم را به نیکى دعوت و خود را فراموش می کنند. نوع برخورد با کارکنان و مردم در چنین ساختارى بر پایه شورا و جلب مشارکت مردمى استوار است و مدیر، مردم را وارثان واقعى تلقى کرده ، خود را خدمتگزارى بیش نمى داند .
نحوه برخورد مدیر با افراد مختلف باید مبتنی بر معیارهای اصیل و اساسی اخلاق اسلامی باشد . انسانها اگر چه از نظر شخصیت حقوقی جایگاههای مختلفی دارند، اما از نظر شخصیت حقیقی یکسان هستند و باید برای کرامت و شخصیت حقیقی تمام انسانها ارزش قائل شد، ارتباط افراد یک مجموعه با یکدیگر باید دوستانه و مهربانانه باشد .
یک مدیر اسلامی باید برترین و بهترین باشد، همانطور که خداوند متعال برای رهبری و هدایت، حضرت محمد(ص) را که بهترین بود انتخاب کرد، ما نیز برای مدیریت و رهبری سازمانها و دستگاههای مختلف باید به روش خداوند عمل کرده و بهترینها را گزینش کنیم .
امین بودن ویژگی دیگری برای مدیر اسلامی است، یک مدیر باید از این خصلت برخوردار باشد تا از امکانات و تجهیزاتی که در اختیار او قرار می گیرد استفاده سوئی نشود .
یک مدیر اسلامی باید فردی دوراندیش و آینده نگر بوده و با پیش بینی اوضاع، برنامه ریزی کرده و هر فعالیتی را متناسب با موقعیت و امکانات طراحی کند .
از دیگر ویژگیهای مدیران اسلامی "مردم داری" است، مدیران دستگاههای اسلامی می بایست از رابطه بین خود و مردم تعریف مشخصی داشته و تکلیف الهی را مورد توجه قرار دهند .
در مدیریت اسلامی نگاه اسلامی است، نگاهی الهی است که متناسب با نگاه اسلامی باشد، هدف مدیران اسلامی باید رشد، هدایت و تعالی مردم باشد بی تردید اگر چنین عمل شود، فعالیتهای مثبتی انجام شده است، مدیر اسلامی باید خود و مردم را به سمت خدا هدایت کند .در دینداری دارند برای این مسئولیتها انتخاب شوند.
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