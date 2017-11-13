کشف ۸۰۰۰ عدد کپسول نیروزا در ملایر

سرهنگ داود علی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای مبارزه با انواع کالاهای قاچاق و غیر مجاز، ماموران مبارزه با جرائم اقتصادی حین کنترل محورهای ورودی شهرستان ملایر به یک دستگاه خودروی سواری پژو مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو تعداد ۸ هزار و ۳۲۰ عدد کپسول نیرو زا فاقد هرگونه مجوز قانونی و مدارک به ارزش ۱۰۰ میلیون ریال کشف شد که پس از تشکیل پرونده قضائی، متهم دستگیر شده تحویل مراجع قضایی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر با اشاره به خطرناک بودن قرص ها و داروهای استروئیدی برای انسان عنوان کرد: امروز افراد فرصت طلب و مخلان اقتصادی با هدف تجارت شوم و نابودگر قاچاق کالا، زمینه توسعه مصرف، خطرات ورود و توزیع انواع کالاهای غیرمجاز که برای سلامتی انسان ها بسیار خطرناک است را فراهم آورده اند.

وی گفت: باید با یک هم افزایی و هوشیاری ویژه نسبت به همراهی و انسجام بیشتر در این مبارزه خطیر توسط اقشار مختلف و دستگاه های مسئول در امر مبارزه با قاچاق کالا با نیروی انتظامی همکاری لازم صورت پذیرد.