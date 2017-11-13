بالگرد مستقر در استان همدان به کرمانشاه اعزام شده است

رشید حیدریمقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور خود، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی و جمعی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی همدان در جلسه کمیته بحران استانداری همدان که درساعات اولیه پس از اعلام وقوع زلزله شب گذشته برگزار شد، از انجام هماهنگیهای مدیریت بحران در استان خبر داد.
وی لغو تمام اعمال الکتیو در بیمارستان های همدان را یکی از تصمیمات مهم این جلسه برشمرد و توسعه ظرفیت بیمارستانهای استان و اعلام آمادهباش به بیمارستانها را از دیگر اقدامات دانشگاه خواند.
وی درباره توانمندی استان همدان در تامین بخشی از خون مورد نیاز کرمانشاه، بیان کرد: طی گفتگوهای انجام شده با مدیرکل سازمان انتقال خون استان، وضعیت خون استان را ارزیابی کردهایم و در حال حاضر بیش از ۶۰۰ واحد خون در استان وجود دارد که ذخیره خونی مناسبی است.
قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان از ارزیابی ظرفیتهای بیمارستانی خبر داد و گفت: بر اساس اطلاعاتی که از بیمارستانهای استان دریافت شده، در حال حاضر ۵۲۶ تخت در فضای کل بیمارستانهای استان وجود دارد که از این تعداد، ۶۳ تخت، تخت آیسییو هستند و علاوه بر این، بیمارستان مدرن و مجهز سوانح سوختگی بعثت که امکانات ویژهای دارد، آمادگی پذیرش مصدومان کرمانشاهی را دارد.
حیدری مقدم همدان را به عنوان نزدیکترین استان به کرمانشاه در ارائه خدمات درمانی به مصدومان زلزلهدیده بسیار موثر دانست و اظهار داشت: هرچند تمام تلاش ما این است که وضعیت موجود در استان همدان را حفظ کنیم و تنها در موقع ضرورت نیرو اعزام کنیم، با این حال متخصص بیهوشی، ارتوپد و جراح را به مناطق زلزلهزده اعزام کردهایم.
وی با اشاره به اعزام یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و دو دستگاه آمبولانس مجهز در شب گذشته به استان کرمانشاه خبر داد: ۵ دستگاه آمبولانس دیگر در حال اعزام هستند و صبح امروز نیز یک بالگرد به این استان اعزام شده است.
معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی همدان پیشبینی کرد: بیمارستانهای همدان بعدازظهر امروز با ازدحام مصدومان مواجه شوند.
وی ادامه داد: طی هماهنگیهای انجام شده با روسای دانشکدههای پرستاری و پیراپزشکی مقرر شده حدود ۲۰۰ نفر از دانشجویان سال آخر رشتههای پرستاری، اتاق عمل، هوشبری و فوریتهای پزشکی در گروههای ۱۰ نفری در بیمارستانهایی که با ازدحام مصدوم مواجهاند، حضور یابند.
وی انجام هماهنگی با شرکتهای دارویی استان همدان برای تامین اقلام دارویی مورد نیاز در مناطق زلزلهزده و نیز هماهنگی با معاون بهداشتی دانشگاه برای ارسال ۵۰۰۰ قوطی شیرخشک را از دیگر اقدامات دانشگاه علوم پزشکی همدان برشمرد.
نظر شما