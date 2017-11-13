آمادگی همه جانبه استان همدان برای امدادرسانی به آسیب دیدگان زلزله

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدناصر نیکبخت ظهر دوشنبه در پیامی حادثه زلزله شب گذشته در مناطق غربی کشور را به هموطنان تسلیت گفت و از آمادگی همه جانبه استان برای امداد رسانی به آسیب دیدگان مناطق زلزله زده خبرداد.

در متن پیام تسلیت محمد ناصر نیکبخت آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وقوع حادثه زلزله در استان‌های کرمانشاه، کردستان و ایلام که منجر به خسارات جانی و مالی جمعی از هموطنان عزیز شد موجب تأثر و تألم ملت شریف ایران اسلامی بوی‌ژه مردم استان همدان شد.

ضمن تسلیت این ضایعه مولمه به پیشگاه حضرت ولی عصر(عج)، مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری و هم میهنان ارجمند بالاخص خانواده های محترم جان باختگان، از درگاه خداوند متعال برای درگذشتگان، رحمت واسعه، برای بازماندگان، صبر جمیل و برای مجروحین، شفای عاجل مسألت نموده، آمادگی همه جانبه استان را برای امداد رسانی به آسیب دیدگان مناطق یاد شده اعلام میدارم.