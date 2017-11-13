به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی طی پیامی با آسیب دیدگان زلزله اخیر استان های شمال غرب به ویژه استان های کرمانشاه و ایلام همدردی کرد.

در این پیام که در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفت؛ آمده است: خبر وقوع زلزله در غالب مناطق کشور به ویژه استان های شمال غرب و جنوب غرب، براساس اخبار واصله تا این ساعت با مرکزیت مناطق مرزی استان های کرمانشاه و ایلام خسارات جانی و مالی در این استانها، موجب آزردگی روحی و تالم و تاثر شده و فاجعه ای که دل هر انسانی را به درد می آورد.

باتسلیت این مصیبت بزرگ به ملت بزرگ ایران؛ مردم شجاع استان های آسیب دیده به خصوص استان کرمانشاه امیدوارم با تمهیدات علمی و فناوری و آمادگی کامل دستگاههای ذیربط از بروز خسارت های احتمالی دیگر پیشگیری شود.

ضمن تشکر از نهادها و مسئولان مربوطه در بخش های مختلف درخواست می کنیم تا هرچه سریع تر نسبت به کمک رسانی، امداد و اسکان و برنامه ریزی برای آمادگی با اینگونه حوادث و جبران خسارت ها با توجه به در پیش رو بودن فصل سرما اقدام عاجل نمایند و از هرگونه اقدام حمایتی برای آسیب دیدگان دریغ نکنند.

آنچه در حوادث طبیعی تعیین کننده است میزان آمادگی مردم برای برخورد با این حوادث است، از این نظر چنین موضوع مهمی باید در برنامه ریزی های کلان کشور همواره در بخش های مختلف از احداث مقاوم بناها با کاربری های متفاوت باتاکید بر مناطق محروم و روستایی تا آموزش آمادگی شهروندان برای برخورد با چنین حوادثی باید در اولویت قرار گیرد.

ضمن اعلام همدردی با خانواده های عزیز داغ دیده وآرزوی صبر و اجر الهی برای آنها، شفای کامل مجروحان و مصدومان این فاجعه را از درگاه خداوند سبحان مسئلت می نماییم.

پیگیری و رفع مشکلات هموطنان آسیب دیده از این حادثه اولویت اصلی مجلس و دولت خواهد بود.