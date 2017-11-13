حجم روابط اقتصادی ایران و آلمان به ۲.۹ میلیارد یورو رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمدزاده در نشست معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش ریلی ایران به شرکت‌های آلمانی، گفت: روابط اقتصادی و عمرانی ایران و آلمان در طول دو تا سه سال اخیر، به خصوص پس از سفر وزیر راه و شهرسازی ایران به این کشور در سال جاری، روند رو به رشدی داشته است.

وی، آلمان را یکی از تأثیرگذارترین کشورهای اتحادیه اروپا به خصوص در بخش اقتصادی برشمرد و افزود: روابط ایران و آلمان و گسترش آن در ابعاد سیاسی و اقتصادی، از اولویت‌های مهم سیاست خارجی کشور به حساب می‌آید؛ ضمن اینکه حجم روابط اقتصادی ایران و آلمان پس از برجام نیز، رشد قابل ملاحظه‌ای یافته است؛ به نحوی که در پایان سال ۲۰۱۷، این روابط به رقمی معادل ۲.۹ میلیارد یورو رسیده است.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن با بیان اینکه ایران در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، دومین اقتصاد بزرگ منطقه محسوب می‌شود، تأکید کرد: GDP ایران در سال ۲۰۱۶ به رقمی معادل ۴۱۲ میلیارد دلار رسید که نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی، جهش ۶.۴ درصدی داشته است.

محمدزاده، ایران را امن‌ترین و باثبات‌ترین کشور منطقه عنوان کرد و اظهار داشت: کشور ما با دارا بودن ظرفیت‌هایی همچون جمعیت جوان، می‌تواند به یک بازار موفق برای سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل شود. همچنین با توجه به اینکه حجم تجارت ایران و اتحادیه اروپا در دوره پسابرجام، بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است، اتحادیه اروپا به عنوان دومین مقصد صادراتی ایران قلمداد می‌شود؛ به خصوص اینکه ۱۳ درصد صادرات ایران، به کشورهای عضو این اتحادیه انجام شده است.

وی، اولویت عمرانی ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ را توسعه حمل و نقل ریلی معرفی کرد و افزود: در نظر داریم در طول این سال‌ها، سهم راه‌آهن در حمل بار را از ۱۲ به ۳۰ درصد و در خصوص حمل مسافر از ۸ به ۲۰ درصد برسانیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: یکی دیگر از برنامه‌های حمل و نقل ریلی ایران، افزایش سهم راه‌آهن در ترانزیت کالا بین قطب‌های اقتصادی دنیا است؛ به همین منظور کریدور شمال ـ جنوب برای اتصال خلیج‌فارس به شمال اروپا و کریدور شرق ـ غرب برای اتصال آسیای شرقی به اروپا را، از طریق راه‌آهن ایران فعال کرده‌ایم.

محمدزاده از دیگر برنامه‌های شرکت راه‌آهن را توسعه خطوط برقی با هدف مدیریت مصرف انرژی و افزایش سرعت تردد به ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت و همچنین احداث خطوط پرسرعت و ارتقای توان فنی مهندسی صنعت ریلی ایران به خصوص در بخش تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات ریلی عنوان کرد.

وی ادامه داد: از دیگر برنامه‌های راه‌آهن، نوسازی و بازسازی خطوط ریلی، ایستگاه‌های راه‌آهن و ناوگان و همچنین توسعه و ایجاد بنادر خشک و اتصال مرکز معدنی به بنادر از طریق ریل خواهد بود.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن خاطرنشان کرد: در حال حاضر، هفت میلیارد دلار قرارداد فاینانس خارجی برای سرمایه‌گذاری در حمل و نقل ریلی ایران به امضاء رسیده که تاکنون تعدادی از پروژه‌های مربوطه آغاز شده است.