تانکر آبرسانی سیار به همراه۲۰۰۰ بسته آب از همدان عازم کرمانشاه شد

سیدهادی حسینی بیدار در گفتگو با مهر از کمک رسانی به حادثه دیدگان زلزله شب گذشته استان کرمانشاه خبر داد و به ارسال ۲۰۰۰ بسته آب تصفیه شده و اعزام یک دستگاه ژنراتور و تانکر آبرسانی سیار به این استان خبر داد.

وی گفت: از صبح امروز امدادرسانی به حادثه دیدگان زلزله شب گذشته توسط کارکنان آبفای استان همدان آغاز و هم اکنون نیز ادامه دارد.

حسینی بیدار عنوان کرد: آبفای استان همدان به عنوان استان معین آبفای کرمانشاه با اعزام یک دستگاه ژنراتور و تانکر آبرسانی سیار و همچنین ارسال بیش از ۲۰۰۰ بسته آب تصفیه شده در حال امداد رسانی به زلزله زدگان است.

مدیر ابفا استان همدان عنوان کرد: امر مهم امدادرسانی و ارسال آب بسته بندی شده تا رفع مشکلات موجود ادامه دارد.