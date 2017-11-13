مسیب قبادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شبکه ارتباطی تلفن ثابت و همراه و همچنین دیتای استان پس از زلزله شب گذشته استان کرمانشاه گفت: در حال حاضر هیچ گونه مشکلی در ارتباطات تلفن ثابت، همراه و دیتا دراستان کرمانشاه وجود ندارد.

وی تاکید کرد: هم‌اکنون تمام ارتباطات ثابت و همراه استان نرمال بوده و تنها در لحظات اولیه وقوع زلزله، بطور طبیعی ترافیک تماس ها افزایش یافت که منجر به اشغال لحظه ای کانالهای ارتباطی شد.

مدیرعامل مخابرات منطقه کرمانشاه تصریح کرد: در این حادثه تعدادی از سایت های تلفن همراه بطور پراکنده به علت قطع شبکه برق، قطع شدند که تاثیر چندانی در امر ارتباطات هم استانی های عزیز نداشته و بلافاصله بعد از وصل برق مجدداٌ ارتباط برقرار شد.

قبادیان تاکید کرد: در حال حاضر هیچ گونه مشکل ارتباطی دراستان وجود ندارد و تمامی همکاران فنی زحمتکش مخابرات، آماده رفع مشکلات احتمالی هستند.

وی از ایجاد کانال های ارتباطی جدید در استان خبر داد تا ارتباطات به سهولت انجام شود.

لازم به ذکر است، مدیرعامل مخابرات منطقه کرمانشاه نیز برای بازدید از مناطق زلزله زده استان، به ویژه شهرستان های سرپل ذهاب و قصرشیرین در این مناطق حضور یافت.