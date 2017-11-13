محصولات تراریخته در ۱۴کشور آفریقایی کشت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی، ۴ محصول اصلی که در سطح جهان رقم تراریخته آنها کشت می‌شود، یعنی ذرت، سویا، کلزا و پنبه، در تمام کشورهای جهان به مصرف انسان و دام می‌رسند. با وجود این، کشورها از جمله در آفریقا با توجه به شرایط اقلیمی و کشاورزی خود درباره کشت این محصولات اقدام می‌کنند. هم اکنون ۱۴ کشور افریقایی در حال کشت این محصولات یا برنامه ریزی برای کشت محصولات تراریخته متناسب با شرایط بومی هستند.

تاکنون چهار کشور آفریقایی مصر، افریقای جنوبی، سودان و بورکینافاسو تا سال ۲۰۱۶ رهاسازی و کشت تجاری حداقل یک محصول تراریخته را دنبال کرده‌اند.

آفریقای جنوبی و سودان ۲.۸ میلیون هکتار را زیر کشت محصولات تراریخته دارند. آفریقای جنوبی یکی از ۱۰ کشور برتری است که در سال ۲۰۱۶ بیش از یک میلیون هکتار را به کشت محصولات تراریخته اختصاص داده است. سطح زیر کشت پنبه، سویا و ذرت تراریخته در افریقای جنوبی از ۲.۲۹ میلیون هکتار در سال ۲۰۱۵ به ۲.۶۶ میلیون هکتار در سال ۲۰۱۶ افزایش پیدا کرد.

به دلیل برخی موانع موقت در مصر و بورکینافاسو این کشورها در سال ۲۰۱۶ تولید داخلی را متوقف کرده‌اند و از سال‌های آینده کشت را از سر خواهند گرفت.

از سوی دیگر سه کشور کنیا، مالاوی و نیجریه ارزیابی محصولات تراریخته را پشت سر گذاشته و مجوز رهاسازی صادر کرده اند که انتظار می‌رود در سال آینده این کشورها نیز تولید داخلی این محصولات را آغاز کنند.

همچنین ۶ کشور بورکینافاسو، اتیوپی، غنا و نیجریه، سوازیلند و اوگاندا پیشرفت های قابل توجهی برای تکمیل آزمایشات مزرعه ای و کسب آمادگی صدور مجوز تجاری سازی داشته اند و در سال‌های آتی محصولات مختلفی را کشت خواهند کرد. موز، لوبیا چشم بلبلی و سورگوم سه محصول جدید هستند که با هدف اولیه تامین امنیت غذایی در این کشورها برای تولید آنها برنامه ریزی شده است.

تانزانیا و موزامبیک نیز در قالب پروژه ذرت مقاوم به خشکی (WEMA) برای اولین بار در حال انجام آزمایشات مزرعه ای ذرت مقاوم به خشکی و آفت هستند.