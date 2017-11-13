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۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۲۰

برای خدمات رسانی به زلزله زدگان؛

اتوبوس آمبولانس اورژانس ۱۱۵ قم عازم کرمانشاه شد

اتوبوس آمبولانس اورژانس ۱۱۵ قم عازم کرمانشاه شد

قم - رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم گفت: در راستای خدمات رسانی به زلزله زدگان، اتوبوس آمبولانس اورژانس ۱۱۵ قم در کرمانشاه مستقر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا حسنی با اشاره به زلزله شب گذشته کرمانشاه گفت: از همان دقایق اولیه تمامی کدهای اورژانس ۱۱۵ قم و کدهای پشتیبان در آماده باش کامل در آمدند.

وی عنوان داشت: به حمدالله هیچ مشکلی در استان قم مشاهده نشد اما با وجود آن کدهای اورژانس با آماده باش کامل آماده خدمات رسانی بودند.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم به حوادث و تلفات زلزله در دیگر استان‌ها اشاره کرد و گفت: با توجه به میزان خسارات و لزوم امدادرسانی، اورژانس کشور، درخواست اعزام اتوبوس آمبولانس کرد که اتوبوس آمبولانس قم به استان کرمانشاه اعزام شد.

حسنی تصریح کرد: اتوبوس آمبولانس اورژانس ۱۱۵ قم با سه کارشناس و تجهیزات کامل پزشکی مورد نیاز هم اکنون در استان کرمانشاه بوده و مشغول ارائه خدمات هستند.

کد مطلب 4143470

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