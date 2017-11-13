اتوبوس آمبولانس اورژانس ۱۱۵ قم عازم کرمانشاه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا حسنی با اشاره به زلزله شب گذشته کرمانشاه گفت: از همان دقایق اولیه تمامی کدهای اورژانس ۱۱۵ قم و کدهای پشتیبان در آماده باش کامل در آمدند.

وی عنوان داشت: به حمدالله هیچ مشکلی در استان قم مشاهده نشد اما با وجود آن کدهای اورژانس با آماده باش کامل آماده خدمات رسانی بودند.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم به حوادث و تلفات زلزله در دیگر استان‌ها اشاره کرد و گفت: با توجه به میزان خسارات و لزوم امدادرسانی، اورژانس کشور، درخواست اعزام اتوبوس آمبولانس کرد که اتوبوس آمبولانس قم به استان کرمانشاه اعزام شد.

حسنی تصریح کرد: اتوبوس آمبولانس اورژانس ۱۱۵ قم با سه کارشناس و تجهیزات کامل پزشکی مورد نیاز هم اکنون در استان کرمانشاه بوده و مشغول ارائه خدمات هستند.