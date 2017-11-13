بخش های وسیعی از منطقه «حویجه قاطع» به کنترل ارتش سوریه درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، یک منبع خبری اعلام کرد: ارتش سوریه بعد از ۱۰ روز محاصره منطقه حویجه قاطع در دیرالزور توانستند کنترل بخش وسیعی از این منطقه را به دست بگیرند این موفقیت پس از حمله مقدماتی دیروز ارتش سوریه به مواضع گروه تروریستی داعش صورت گرفت.

ارتش سوریه در یورش به این منطقه با مشکل استفاده گروه تروریستی داعش از شهروندان بی گناه به عنوان سپر انسانی مواجه بود و اقدامی که مانع خروج مردم بی گناه به سمت مناطق تحت کنترل ارتش سوریه می شد. این منطقه آخرین منطقه مجاور دیرالزور است که ارتش سوریه تاکنون نتوانسته است کنترل کامل آن را به دست بگیرد و عناصر گروه تروریستی داعش بعد از شکست شان در شهر دیرالزور به این منطقه فراری شده اند.

از سوی دیگر ارتش سوریه عملیات خود را برای تامین امنیت جاده السخنة – دیرالزور ادامه می دهد. لازم به ذکر است این جاده، جاده کمک رسانی به شهردیرالزور به حساب می آید.