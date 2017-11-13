۲۶ تن کالای قاچاق در خراسان جنوبی امحاء شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شهدادی بعد از ظهر دوشنبه در کمیسیون هماهنگی، نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان بیرجند اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۵۰ پرونده کالای قاچاق در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه در این مدت ۱۱ جلسه انهدام کالاهای قاچاق در استان تشکیل شده است، بیان کرد: در طی این مدت بالغ بر ۲۶ تن و ۶۳۴ کیلوگرم کالای قاچاق امحا شده است.

رئیس اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی خراسان جنوبی، ارزش ریالی این کالاها را ۱۸۸ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: بیشتر این کالاها شامل میوه و لوازم آرایشی و بهداشتی بوده است.

شناسایی ۱۷ گروه تلگرامی فروش پوشاک

رئیس اتاق اصناف بیرجند نیز در این جلسه از شناسایی ۱۷ گروه تلگرامی فروش پوشاک در فضای مجازی خبر داد و گفت: این گروه ها برای برخورد به پلیس فتای استان معرفی شده اند.

رضا علیزاده بیان کرد: برای برخورد با محل های فروش این مراکز نیاز به مجوز قضایی است که در حال اخذ این مجوزها هستیم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر فروش پوشاک در فضای مجازی به عنوان یکی از دغدغه های مهم اصناف تبدیل شده است.