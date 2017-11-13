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۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۳۲

با حضور وزرا

نشست ستاد بحران در سرپل ذهاب برگزار شد

نشست ستاد بحران در سرپل ذهاب برگزار شد

کرمانشاه- نشست ستاد بحران با حضور وزرای کشور و بهداشت، استاندار کرمانشاه و معاونین وزیر نیرو در سرپل ذهاب برگزار شد.

 نشست ستاد بحران با وزیر کشور ، وزیر بهداشت ، استاندار کرمانشاه ، معاونین وزیر نیرو ، روسای ستاد بحران و بنیاد مستضعفان ، رییس هلال احمر کشور و سایر مسئولان محلی در سپاه سر پل برگزار شد.

در این نشست برای حل فوری مشکلات اساسی سر پل ذهاب تصمیم هایی اتخاذ شد.

بر اساس این تصمیم گیری  آب ، غذا و چادرها هر چه سریعتر توسط هلال احمر تامین و توزیع می شود.

بنا بر این نشست مشکل آب شهر تا دو ساعت دیگر باید حل شود.

برق در  هشتاد درصد مناطق شهر تا یک ساعت دیگر وصل شده و الباقی به مرور زمان برقشان برقرار خواهد شد.

 آوار برداری از مناطق زلزله زده هم به عهده ی بنیاد مسکن خواهد بود.

کد مطلب 4143491

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