نرخ دلار از مرز ۴۱۰۰ تومان گذشت/سکه طرح جدید ۲۱هزار تومان گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(دوشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۲۱ هزار تومان افزایش قیمت، به یک میلیون و ۳۸۷ هزار و ۴۰۱ تومان رسید؛ ضمن اینکه نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم هم ۴ هزار تومان افزایش یافت. بر این اساس هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۳۰۴ هزار و ۸۴۷ تومان است.

هر نیم سکه با ۴ هزار تومان افزایش به ۶۸۶ هزار و ۴۴۵ تومان رسید و هر ربع سکه ۳۸۷ هزار و ۲۵۱ تومان و هر سکه یک گرمی ۲۵۷ هزار و ۱۶۷ تومان شد.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۷۹ دلار و ۴۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۶ هزار و ۳۷۲ تومان است.

هر دلار آمریکا ۴۱۰۲ تومان، یورو ۴۸۵۰ تومان، پوند ۵۴۸۵ تومان، درهم امارات ۱۱۲۴ تومان و لیر ترکیه ۱۰۷۵ تومان است.