ستاد بحران استان مرکزی آماده اعزام نیرو و تجهیزات به کرمانشاه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری مرکزی، سیدعلی آقازاده اظهار داشت: امکانات و نیروهای تخصصی استان مرکزی در آماده باش کامل برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه هستند و در تمامی زمینه های تخصصی پیش بینی اعزام با بهترین نیروها و تجهیزات صورت گرفته است.

وی افزود: ستاد بحران استان مرکزی در ساعات اولیه وقوع زلزله با تشکیل نشست اضطراری برنامه ریزی و پیش آمادگی، بسیج نیرو و امکانات را انجام داد و در صورت تقاضای کمک از مناطق زلزله زده آمادگی کامل برای خدمت رسانی به حادثه دیدگان وجود دارد.

اقازاده گفت: بامداد دوشنبه سه دستگاه خودروی کمک دار، آمبولانس، تیم های واکنش سریع، اسکان اضطراری و آواربرداری از سوی هلال احمر استان مرکزی به مناطق زلزله زده اعزام شد و سگ های جستجوگر و زنده یاب و سایر امکانات امدادی نیز به همراه این کاروان به نواحی زلزله زده اعزام شده است.

وی اظهار کرد: دو هزار تخته پتو و یک هزار تخته چادر از استان مرکزی برای اعزام به مناطق زلزله زده بارگیری شده و تا ساعاتی دیگر به این مناطق می رسد.

استاندار مرکزی بیان کرد: با توجه به شدت زلزله و خساراتی که به تاسیسات برق استان های غربی کشور وارد شده است، دو تیم تخصصی اصلاح خرابی شبکه با تجهیزات فنی کامل به همراه یک دستگاه جرثقیل از این استان به مناطق زلزله زده اعزام شدند.

آقازاده گفت: یک دستگاه تانکر آبرسانی ۱۰ هزار متر مکعبی نیز توسط شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی برای خدمات رسانی به زلزله زدگان راهی مناطق زلزله زده شده است.

وی توضیح داد: ستاد هدایت بحران در دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز از شامگاه دوشنبه تشکیل شده و ضمن ارسال یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به همراه تکنسین به مناطق زلزله زده، شماری تخت بستری به صورت آماده باش برای مواقع اضطراری در مراکز درمانی استان پیش بینی شده و امکانات و نیروهای بهداشت محیط نیز آماده هستند که در صورت نیاز در مناطق بحران زده حاضر شوند.

استاندار مرکزی همچنین از آمادگی کامل ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین استان برای کمک رسانی احتمالی به استان های زلزله زده خبر داد.

گفتنی است زلزله ای به بزرگی ۷.۳ ریشتر شامگاه یکشنبه کرمانشاه را لرزاند و شدت این زمین لرزه به حدی بود که در اغلب استان های کشور و برخی کشورهای منطقه احساس شد.