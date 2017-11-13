به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان بوشهر، در نشست مشترک مدیران کل استاندارد و تعزیرات حکومتی استان بوشهر، زمینه های همکاری این ادارات و تشکیل گشت های مشترک مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر در این نشست با اشاره به نقش نظارتی این اداره بر بازار تولید و عرضه کالاها، گفت: هرچند که استاندارد خواهان بسته شدن واحدهای تولیدی و یا صنفی نیست، اما متأسفانه در برخی از موارد مشاهده شده، تا برخورد قهری با متخلفین صورت نگیرد، اقدامی جهت استانداردسازی انجام نمی شود.

محمدرحیم بهره مند با اشاره به طرح پلمب جایگاه های CNG غیراستاندارد در سطح استان افزود: حدود ۵ سال جلسات متعددی در زمینه ارشاد و راهنمایی کردن مالکان این جایگاه ها برگزار کردیم که متاسفانه تاثیری نداشت اما با اجرای طرح ضربتی پلمب جایگاه های غیراستاندارد، شاهد استاندارد شدن این جایگاه ها در کمتر از یک ماه بودیم.

وی با اشاره به اینکه همگرایی سازمان ها، عاملی در افزایش اعتماد عمومی محسوب می شود، خاطرنشان کرد: اجرای طرح های مشترک ادارات استاندارد و تعزیرات حکومتی می تواند تاثیر زیادی در ساماندهی مراکز تولید و یا عرضه محصولات غیراستاندارد داشته باشد.