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۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۶:۰۹

رئیس اداره امور کفشداران آستان قدس رضوی خبر داد؛

پذیرایی از ۱۲۳ هزار زائر اربعین در موکب امام رضا(ع) شهرکاظمین

پذیرایی از ۱۲۳ هزار زائر اربعین در موکب امام رضا(ع) شهرکاظمین

مشهد- رئیس اداره امور کفشداران آستان قدس رضوی از پذیرایی ۱۲۳ هزار نفر زائر اربعین حسینی در شهر کاظمین توسط کفشداران افتخاری حرم امام هشتم(ع) خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میرزاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۸۰ نفر از کفشداران حرم مطهر رضوی در مدت ۱۱ روز استقرار در موکب امام رضا(ع) از ۱۲۳ هزار زائر اربعین حسینی در سه وعده غذایی صبحانه ، ناهار و شام پذیرایی کردند و  در این مدت بیش از هزار و ۳۲۰ نفر در محل این موکب اسکان داده شدند. 

وی در ادامه با اشاره به توزیع بیش از ۵۵ هزار سیب و ۱۱۰ هزار کیک در این ایام افزود: بیش از ۱۴۷ هزار نان، ۲۲۰ هزار آب معدنی و ۱۱۰ هزار نبات متبرک توسط کفشداران حرم مطهر رضوی در طول ۱۱ روز میان زائران اربعین حسینی توزیع شد. 

رئیس اداره کفشداران حرم مطهر رضوی تاکید کرد: پس از پایان خدمت‎رسانی کفشداران حرم حضرت علی بن موسی الرضا(ع) در مراسمی با حرم‏ های امام جواد(ع) و حرم موسی الکاظم(ع) وداع کردند. 

وی با اشاره به تلاش خستگی‏ ناپذیر عوامل اجرایی در موکب امام رضا(ع) گفت: پس از ۱۱ روز خدمت شبانه روزی کفشداران حرم مطهر رضوی به زیارت امام حسین(ع) در کربلای معلی مشرف شدند. 

گفتنی است در ایام اربعین حسینی، خدام حرم مطهر رضوی با برپایی ۵ موکب در شهرهای شلمچه، چذابه، کربلا و کاظمین شبانه روزی پذیرای زائران حسینی بودند.

کد مطلب 4143505

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