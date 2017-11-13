پذیرایی از ۱۲۳ هزار زائر اربعین در موکب امام رضا(ع) شهرکاظمین

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میرزاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۸۰ نفر از کفشداران حرم مطهر رضوی در مدت ۱۱ روز استقرار در موکب امام رضا(ع) از ۱۲۳ هزار زائر اربعین حسینی در سه وعده غذایی صبحانه ، ناهار و شام پذیرایی کردند و در این مدت بیش از هزار و ۳۲۰ نفر در محل این موکب اسکان داده شدند.

وی در ادامه با اشاره به توزیع بیش از ۵۵ هزار سیب و ۱۱۰ هزار کیک در این ایام افزود: بیش از ۱۴۷ هزار نان، ۲۲۰ هزار آب معدنی و ۱۱۰ هزار نبات متبرک توسط کفشداران حرم مطهر رضوی در طول ۱۱ روز میان زائران اربعین حسینی توزیع شد.

رئیس اداره کفشداران حرم مطهر رضوی تاکید کرد: پس از پایان خدمت‎رسانی کفشداران حرم حضرت علی بن موسی الرضا(ع) در مراسمی با حرم‏ های امام جواد(ع) و حرم موسی الکاظم(ع) وداع کردند.

وی با اشاره به تلاش خستگی‏ ناپذیر عوامل اجرایی در موکب امام رضا(ع) گفت: پس از ۱۱ روز خدمت شبانه روزی کفشداران حرم مطهر رضوی به زیارت امام حسین(ع) در کربلای معلی مشرف شدند.

گفتنی است در ایام اربعین حسینی، خدام حرم مطهر رضوی با برپایی ۵ موکب در شهرهای شلمچه، چذابه، کربلا و کاظمین شبانه روزی پذیرای زائران حسینی بودند.