فارس استان سپرده خیز است/ مطالبه ۲۶ هزار میلیاردی بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر بذرافشان بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی بانک های فارس افزود: ۱۳ بانک عضو شورای هماهنگی هستند که آمار هم مربوط به همین تعداد است.

وی یادآور شد: فارس استان سپرده خیز است که در این خصوص سپرده مردم فارس در بانک ها تا شهریور سال جاری بیش از ۴۵۷ هزار میلیارد ریال است در حالیکه اسفند سال گذشته بیش از ۴۰۷ هزار میلیارد ریال بوده است.

وی ادامه داد: در بحث ارائه تسهیلات نیز در شهریور سال جاری بیش از ۳۱۹ هزار میلیارد ریال بوده است.

دبیر شورای هماهنگی بانک های فارس افزود: نسبت مصارف به منابع در اسفند سال گذشته ۹۳ درصد در در شهریور سال جاری ۸۷ درصد بود که کاهش داشته است.

بذرافشان تصریح کرد: رشد منابع ۱۲.۵ درصد و مصارف ۴.۸ درصد است که دلیل این روند نیز بازرگانی بودن فارس است.

وی یادآور شد: در بحث ارائه تسهیلات رتبه سوم کشور و در بخش رشد اهدای تسهیلات رتبه اول کشور به فارس اختصاص یافته است.

دبیر شورای هماهنگی بانک های فارس در بخش بدهی معوقه و مطالبات نیز گفت: اسفند سال گذشته ۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال بوده که امروز به ۲۶ هزار و ۸۷۷ میلیارد ریال رسیده است.