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۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۴۶

رئیس ستاد مدیریت بحران خبر داد

تلاش وزارت نیرو برای رفع مشکلات مناطق زلزله کرمانشاه

تلاش وزارت نیرو برای رفع مشکلات مناطق زلزله کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس ستاد مدیریت بحران کشور از تلاش وزارت نیرو برای رفع مشکلات مناطق زلزله دیده نظیر سرپلذهاب و قصرشیرین خبر داد.


اسماعیل نجار در گفتگو با خبرنگار مهر ، اظهار داشت:به دلیل گستردگی ابعاد حادثه مشکلاتی شامل تامین آب آشامیدنی،غذا و چادر برای اسکان موقت وجود دارد که همه درصدد رفع آنان هستند.

وی افزود: وزارت نیرو نیز در زمینه تامین آب و برق شهرهای حادثه دیده اقداماتی اساسی را انجام داده است.

نجار خاطر نشان کرد: به نظر می رسد تا سه چهار ساعت دیگر ۸۰تا ۹۰ درصد آب شهر سرپل ذهاب  تامین می شود و اکنون ۸۵ تا ۹۰ درصد برق این شهرستان نیز برقرار است.

وی افزود: برقراری آب شهرستانهای دیگر نظیر قصرشیرین به یک تا یک و نیم روز زمان نیاز دارد.

نجار با اشاره به اینکه امکانات خوبی به منطقه وارد شده گفت: تاکنون ۳۲۸ نفر جان باخته و سه هزار و۹۵۰ نفر مجروح شده اند که یا به بیمارستان انتقال یا در حال منتقل شدن هستند.

وی با بیان اینکه برآورد خسارت درحال حاضر غیر ممکن است افزود: تمام تلاشها در بحث امداد و نجات و رساندن مصدومین به بیمارستان است.

نجار خاطر نشان کرد: در این راستا علاوه بر به کارگیری ظرفیت نیروی انسانی، دستگاه های مختلف بسیج، سپاه و  ارتش ورود کرده اند.

رئیس ستاد مدیریت بحران با اشاره به استفاده از  ۲۱بالگرد، ۱۴۰ آمبولانس و سه فروند هواپیما افزود: از صبح امروز فرماندهین کل ارتش و سپاه و فرماندهان نیروی زمینی سپاه و ارتش به کرمانشاه آمده اند و تا ساعاتی دیگر وزیر کشور به همراه رئیس جمعیت هلال احمر وارد این استان می شوند.

وی از صبوری مردم و تلاش دستگاه های اجرایی تقدیر کرد.

کد مطلب 4143514

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