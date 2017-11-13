آیت الله علم الهدی درگذشت هموطنانمان در زلزله را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی با صدور پیامی زلزله غرب کشور را به هموطنانمان تسلیت گفت.

در این پیام آمده است:حادثه جانگذاز زلزله دیشب در غرب کشور که منجر به جان باختن جمعی از هموطنان عزیز و مصدوم شدن جمعی بیشتر شد، اینجانب را نیز داغدار کرد.

در این ایام شهادت و در کنار مضجع شریف حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیة و الثناء از خدای منان برای مسئولان ذیربط و مردم مهربان و خیِّر توفیق خدمت در این لحظات بحرانی، برای آسیب دیدگان توفیق بهبودی و جبران خسارات و برای جانباختگان، غفران و رحمت واسعه الهی را خواستارم.