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۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۶:۴۸

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی:

شهرداری ها تعهدات خود را در رابطه با کتابخانه ها اجرایی کنند

شهرداری ها تعهدات خود را در رابطه با کتابخانه ها اجرایی کنند

اراک- سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی گفت: شهرداری های استان بایستی تعهدات خود به کتابخانه های عمومی مبنی بر پرداخت نیم درصد از درآمدهایشان به این نهاد را اجرایی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر احمدی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در اراک اظهار داشت: سرانه فضای فیزیکی کتابخانه ای استان مرکزی بسیار پایین است و از سوی دیگر فقط چهار درصد مردم استان مرکزی معادل ۵۰هزار نفر، عضو کتابخانه های عمومی هستند.

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی افزود: در حال حاضر در استان مرکزی در استان مرکزی ۷۳ باب کتابخانه عمومی نهادی و ۹ باب کتابخانه عمومی مشارکتی وجود دارد که از این تعداد ۲۱ باب در سطح روستاها فعال هستند.

احمدی بیان کرد: بیش از یک میلیون و ۸۰هزار جلد کتاب در کتابخانه های عمومی در سطح استان مرکزی موجود است و ۱۷۳ کتابدار در این رابطه خدمات کتابخوانی ارائه می دهند.

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی و در آستانه بیست و پنجمین دور از هفته کتاب کشور، ۳۰۰ عنوان برنامه در استان مرکزی اجرا می شود.

وی تصریح کرد: سعادت هر جامعه در گرو افزایش مطالعه کتاب از سوی مردم است و این مساله امروز یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی در جوامع بشری است.

احمدی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون در استان مرکزی ۳۳۴ نشست کتابخوان مدرسه ای توسط دو هزار و ۲۸۶ نفر در کتابخانه های استان و همچنین ۵۴ نشست تخصصی با حضور کارشناسان علوم اجتماعی با موضوعات خانواده، حجاب، ماهواره و کنترل خشم توسط این نهاد برگزار شده است.

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی  اضافه کرد: همچنین ده هزار و ۵۰۰ نفر امسال از استان مرکزی در مسابقه کتابخوانی جشنواره رضوی شرکت کردند که نسبت به سال گذشته تعداد شرکت کنندگان ۱۶۲ درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 4143523

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