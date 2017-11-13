شهرداری ها تعهدات خود را در رابطه با کتابخانه ها اجرایی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر احمدی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در اراک اظهار داشت: سرانه فضای فیزیکی کتابخانه ای استان مرکزی بسیار پایین است و از سوی دیگر فقط چهار درصد مردم استان مرکزی معادل ۵۰هزار نفر، عضو کتابخانه های عمومی هستند.

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی افزود: در حال حاضر در استان مرکزی در استان مرکزی ۷۳ باب کتابخانه عمومی نهادی و ۹ باب کتابخانه عمومی مشارکتی وجود دارد که از این تعداد ۲۱ باب در سطح روستاها فعال هستند.

احمدی بیان کرد: بیش از یک میلیون و ۸۰هزار جلد کتاب در کتابخانه های عمومی در سطح استان مرکزی موجود است و ۱۷۳ کتابدار در این رابطه خدمات کتابخوانی ارائه می دهند.

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی و در آستانه بیست و پنجمین دور از هفته کتاب کشور، ۳۰۰ عنوان برنامه در استان مرکزی اجرا می شود.

وی تصریح کرد: سعادت هر جامعه در گرو افزایش مطالعه کتاب از سوی مردم است و این مساله امروز یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی در جوامع بشری است.

احمدی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون در استان مرکزی ۳۳۴ نشست کتابخوان مدرسه ای توسط دو هزار و ۲۸۶ نفر در کتابخانه های استان و همچنین ۵۴ نشست تخصصی با حضور کارشناسان علوم اجتماعی با موضوعات خانواده، حجاب، ماهواره و کنترل خشم توسط این نهاد برگزار شده است.

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی اضافه کرد: همچنین ده هزار و ۵۰۰ نفر امسال از استان مرکزی در مسابقه کتابخوانی جشنواره رضوی شرکت کردند که نسبت به سال گذشته تعداد شرکت کنندگان ۱۶۲ درصد افزایش داشته است.