ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه صادرات خوراک آبزیان در چهارمحال و بختیاری افزایش یافت، اظهار داشت: در سالجاری بیش از شش هزار و ۵۰۰ تن خوراک آبزیان به خارج از کشور صادر شده است.

وی عنوان کرد: خوراک آبزیان یکی از مهمترین محصولات صادراتی چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.

۴۵ هزار تن خوراک آبزیان در چهارمحال و بختیاری تولید شد

وی ادامه داد: در حال حاضر در چهارمحال و بختیاری شش واحد تولیدی خوراک آبزیان فعال است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در سالجاری ۴۵ هزار تن خوراک آبزیان تولید شده است.

وی ادامه داد: کیفیت بالای خوراک آبزیان چهارمحال و بختیاری زمینه ساز افزایش صادرات این محصول تولیدی شده است.