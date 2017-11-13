بابک صادقیان در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کاهش آلایندههای جوی استان اصفهان اظهار داشت: امروز با کاهش مناسب آلایندههای جوی میانگین شاخص کیفی هوای اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۲ ظهر به ۷۲ رسید و این در حالی رسید که در روزهای گذشته شاهد ۱۰ روز متوالی هوای ناسالم برای گروههای حساس بودیم.
وی با بیان اینکه به طور کلی از ابتدای آبانماه تاکنون اصفهان ۱۷ روز هوای ناسالم برای گروههای حساس را تجربه کرد، بیان داشت: بر این اساس وضعیت هوای اصفهان در ایستگاههای پروین با شاخص ۶۰، میدان امام حسین (ع) ۷۶، چهارباغ خواجو ۷۲، میدان احمدآباد ۷۷، بزرگراه خرازی ۸۰، بلوار دانشگاه ۶۲ و در خیابان رودکی با ۷۴ در وضعیت سالم ثبت شده است.
هوای تمامی شهرستانهای استان اصفهان سالم گزارش شد
وی با بیان اینکه وضعیت هوا در ایستگاههای سنجش آلایندگی در شهرستانهای مختلف استان نیز سالم گزارش شده است، تاکید کرد: میانگین شاخص کیفی در خمینیشهر با ۷۷ و مبارکه ۷۲ و سگزی ۹۰ در کاشان با ۹۵ در وضعیت سالم گزارش شده است.
گفتنی است شاخص کیفی هوا در بازه صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ نشانه هوای سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس (افراد دچار بیماریهای قلبی تنفسی، کودکان و افراد میانسال و زنان باردار و غیره) و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نشانه وضعیت ناسالم برای عموم مردم است.
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