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۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۶:۰۰

آخرین اخبار زلزله کرمانشاه؛

برخی ابعاد فاجعه هنوز روشن نیست/ کانون زلزله در سکوت خبری

برخی ابعاد فاجعه هنوز روشن نیست/ کانون زلزله در سکوت خبری

کرمانشاه- گفتگو با امدادگران زلزله حاکی از پنهان بودن برخی ابعاد فاجعه زلزله کرمانشاه است.

به گزارش خبرنگار مهر، روستاهایی که پس از زلزله کرمانشاه هنوز فرصتی برای امداد رسانی به آنها نبوده زیاد هستند.

امدادگران می گویند بعید نیست آمار کشته ها در کرمانشاه به مرز ۱۰۰۰ نفر برسد

 عمق فاجعه با منظم تر شدن امدادرسانی ها بیش از پیش روشن می شود

در حالی تا کنون آنار رسمی کشته ها حدود ۴۰۰ نفر اعلام شده است که بسیاری از اجساد بدون گزارش به پزشکی قانونی دفن شده و در آمار تلفلت نیستند.

ازگله که کانون زلزله ۷.۳ ریشتری بوده است به دلیل قطعی اینترنت و سخت بودن انتقال وضعیت موجود، کمترین اخبار واصله را داشته است

 پشت کار و هماهنگی سازمانهای لشکری و کشوری خدمت رسان قابل تقدیر است و مسئولین با بغض و اشک مشغول امداد رسانی هستند.

کد مطلب 4143534

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