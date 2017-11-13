  1. استانها
  2. زنجان
۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۸:۳۹

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان:

تامین اجتماعی هزینه درمان بیماران فوتی را پرداخت می کند

تامین اجتماعی هزینه درمان بیماران فوتی را پرداخت می کند

زنجان- مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان گفت: ۱۰۰ درصد هزینه درمان بیماران بیمه شده که به هنگام معالجه در بیمارستانهای طرف قرار داد فوت می کنند، سازمان تامین اجتماعی می پردازد.

به گزارش  خبرگزاری مهر به نقل از درمان تامین اجتماعی،علی محمدی در جمع مدیران، افزود: سازمان تامین اجتماعی بمنظور ایجاد رضایتمندی و مساعدت در کاهش هزینه های درمانی بیمه شدگانی که بهنگام معالجه در مراکز درمانی طرف قرار داد و یا غیر طرف قرار داد فوت نمایند ، پرداخت می کند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان با اعلام اینکه  سازمان تامین اجتماعی بدنبال افزایش گستره چتر حمایتی خود از بیمه شدگان خویش است، گفت: هزینه بیماران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی که بدنبال بستری در بیمارستانهای طرف قرار داد و یا غیر طرف قرار داد فوت می نمایند ۱۰۰ درصد فرانشیز سهم بیمه شده را تا سقف تعرفه های بخش دولتی مصوب هیات محترم وزیران در سالجاری را به عهده گرفته و این بخشنامه از ابتدای سالجاری قابلیت اجرایی دارد.

محمدی  آگاهی بیمه شدگان از خدمات و قوانین این سازمان را از حقوق مسلم  صاحبان اصلی این سازمان بین النسلی دانست و ابراز داشت:بیمه شدگان برای کسب اطلاع از قوانین و مقررات جاری این سازمان ، به پایگاه اینترنتی   ( قسمت قوانین و مقررات) مراجعه و نسبت به افزایش آگاهی خویش اقدام کنند.

 بیش از ۴۰ عنوان بروشور از قوانین و مقررات ، تعهدات کوتاه و بلند مدت این سازمان در سایت مذکور برای آگاهی بیمه شدگان این سازمان بارگزاری شده است.

کد مطلب 4143538

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه