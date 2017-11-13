تامین اجتماعی هزینه درمان بیماران فوتی را پرداخت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از درمان تامین اجتماعی،علی محمدی در جمع مدیران، افزود: سازمان تامین اجتماعی بمنظور ایجاد رضایتمندی و مساعدت در کاهش هزینه های درمانی بیمه شدگانی که بهنگام معالجه در مراکز درمانی طرف قرار داد و یا غیر طرف قرار داد فوت نمایند ، پرداخت می کند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان با اعلام اینکه سازمان تامین اجتماعی بدنبال افزایش گستره چتر حمایتی خود از بیمه شدگان خویش است، گفت: هزینه بیماران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی که بدنبال بستری در بیمارستانهای طرف قرار داد و یا غیر طرف قرار داد فوت می نمایند ۱۰۰ درصد فرانشیز سهم بیمه شده را تا سقف تعرفه های بخش دولتی مصوب هیات محترم وزیران در سالجاری را به عهده گرفته و این بخشنامه از ابتدای سالجاری قابلیت اجرایی دارد.

محمدی آگاهی بیمه شدگان از خدمات و قوانین این سازمان را از حقوق مسلم صاحبان اصلی این سازمان بین النسلی دانست و ابراز داشت:بیمه شدگان برای کسب اطلاع از قوانین و مقررات جاری این سازمان ، به پایگاه اینترنتی ( قسمت قوانین و مقررات) مراجعه و نسبت به افزایش آگاهی خویش اقدام کنند.

بیش از ۴۰ عنوان بروشور از قوانین و مقررات ، تعهدات کوتاه و بلند مدت این سازمان در سایت مذکور برای آگاهی بیمه شدگان این سازمان بارگزاری شده است.