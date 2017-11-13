به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی کشور گروه ج، یکم تا سوم آذر در اصفهان برگزار میشود و تیم کشتی استان در این رقابتها به مصاف حریفان میرود.
مسعود محمدی، محمدرضا ایوبی، حجتالله قربانی، مرتضی زمانی، مجید عباس زاده، حمید تیموری، عارف نظری، عبدالله شگفت، محسن تیموری و عارف سهرابی به ترتیب در وزن های ۵۷، ۶۱، ۶۵، ۷۰، ۷۴، ۷۹، ۸۶، ۹۲، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم ترکیب تیم کشتی آزاد چهارمحال و بختیاری را برای حضور در این رقابتها تشکیل میدهند.
زنجان، کیش، اصفهان، سمنان، خوزستان، هرمزگان، ایلام، بوشهر، کرمان، یزد، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد تیمهای حاضر در این مسابقات هستند که برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر رقابت میکنند.
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