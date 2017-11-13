ریزش کاریزهای منتهی به چشمه سراب هرسین و افزایش کدورت آب

به گزارش خبرنگار مهر، امیر شاه آبادی در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان هرسین ضمن تسلیت به هموطنان و بازماندگان حادثه تأسف بار زلزله دیشب اظهار داشت: مشکل جانی، مالی و امنیتی در شهرستان هرسین بوجود نیامده ولی متاسفانه کاریزهای منتهی به چشمه سراب هرسین ریزش کرده و در نتیجه آن کدورت آب سراب تا حدود NTU ٢٠٠ افزایش یافته است و این مقدار کدورت از دیشب تا کنون کاهش یافته و بصورت مستمر توسط کارشناسان مربوطه از لحاظ بهداشتی بررسی می‌شود.

وی ادامه داد: با عنایت به ذخیره محدود آب شرب در مخاذن شهر از همه شهروندان عزیز تقاضامندیم از آب موجود در شبکه شهری صرافاً برای مصرف آب شرب استفاده نمایند و از سایر مصارف روزمره از جمله استحمام و شستشو خودداری نمایند.

فرماندار هرسین افزود: فقط در تعداد کمی از روستاها ترک خوردگی های جزئی دیوارها گزارش شده است.

شاه آبادی تصریح کرد: هیچگونه تخریب یا آسیبی متوجه زیرساخت‌های حامل های انرژی نشده است.

وی از ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بخشداران مرکزی و بیستون خواست نسبت به بررسی ابنیه، مسیرهای اصلی، راههای روستایی و پل های ارتباطی سطح شهرستان در اسرع وقت اقدام نماید و از سالم بودن آنها اطمینان حاصل نمایند.

امیر شاه آبادی بیان داشت: تعداد ۱۰ دستگاه تانکر آبرسانی ( آب غیر شرب ) برای ارائه خدمات به شهروندان پیش بینی شده است که در ۱۰ نقطه میدان آزادی، چهارراه آیت الله کاشانی (ره)، میدان استقلال، چهارراه انقلاب، خیابان آیت الله حجتی (ره)، خیابان واحدی جنب اداره آب، میدان جمهوری اسلامی، چهارراه خلیج فارس، بلوار شهید رجایی و کمربندی جنوبی جنب اداره اداره گاز مستقر خواهند شد.

شاه آبادی همچنین از رئیس اداره آبفا خواست نظارت دقیقی بر نحوه توزیع آب داشته باشند.

فرماندار هرسین همچنین خواستار تشدید نظارت ها بر خبازی ها شد و از اختصاص یکدستگاه تانکر آبرسانی برای خبازی ها و بیمارستان شهداء خبر داد .

شاه آبادی همچنین جهت جلوگیری از هرگونه حاشیه سازی و ایجاد بحران از مسئولین ادارات خواست از مصاحبه با خبرگزاری ها خودداری نمایند وتصریح کرد: کلیه اطلاع رسانی ها از طریق فرمانداری انجام خواهد شد.

شناسایی چاههای آب شرب اطراف شهرستان و احراز سلامت و قابل شرب بودن آب آنان جهت استفاده در مواقع اضطراری، ذخیره و پیش بینی آب بسته بندی شده برقراری ارتباط بی سیمی بین اعضای ستاد بحران ، اتخاذ و پیش بینی تدابیر امنیتی و انتظامی و تشکیل تیم های مشاوره روانشناسی از دیگر مصوبات و موضوعات مورد بحث در این جلسه بود.