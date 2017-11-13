استاندار اردبیل ضایعه وارده بر مردم کرمانشاه را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری اردبیل، اکبر بهنامجو بعدازظهر دوشنبه در پیامی خطاب به استاندار کرمانشاه غم وارده بر مردم این استان را در پی بروز خسارت قابل‌توجه جانی و مالی زلزله تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: «خبر جان باختن جمعی از هم‌وطنان عزیزمان در استان کرمانشاه در اثر وقوع زلزله موجب تأثر و تألم قلبی گردید.

این‌جانب با نهایت تأسف، مصیبت وارده را به جنابعالی و مردم شریف و نجیب آن استان به ویژه خانواده‌های داغدار، تسلیت گفته و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره جان‌باختگان این حادثه، از درگاه پروردگار متعال برای آنان رحمت واسع و برای بازماندگان داغ‌دیده اجر و صبر جمیل مسئلت و همچنین آمادگی کامل استان اردبیل را برای امدادرسانی به آسیب دیدگان اعلام می‌نمایم.»