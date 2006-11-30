جرائم چک و ایراد ضرب و جرح بیشترین پرونده های دادگستری استان تهران / کاهش 20 درصدی پرونده ها مهم ترین برنامه دادگستری استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر ، سید علیرضا آوایی در همایش سراسری قضات دادگستری استان تهران به ارائه گزارشی از دادگستری استان تهران پرداخت و گفت: این دادگستری دارای 11 دادگستری شهرستان ، 14 دادگاه بخش ، 16 مجتمع قضائی و 26 ناحیه دادسرا است و بررسی ها نشان می دهد میانگین رسیدگی به پرونده ها در دادگاه های جزایی 59 روز ، کیفری 68 روز ، تجدید نظر 58 روز ، دادگاه انقلاب 59 روز و خانواده 34 روز است. همچنین در داسراها میانگین رسیدگی 32 روز و در شوراهای حل اختلاف 25 روز است .

وی همچنین مطالبات مالی و الزام به تنظیم سند ، طلاق توافقی را از بیشترین پرونده های حقوقی رسیدگی شده در دادگستری استان تهران برشمرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ؛ سرکشی مستمر مدیریتی از دادگستری شهرستان ها ، شناسایی پرونده های مسن و اقدام برای تعین و تکلیف ، تشویق کارکنان ، اهتمام به امر آموزش ، بازرسی و نظارت مستمر و اجرای طرح پلیس خدمات قضائی از اقدامات دادگستری در شرایط فعلی عنوان کرد.

وی گفت: 4600 پرونده قبل از سال 82 در محاکم تهران باقی مانده بود که طی سال گذشته 25 درصد آن مورد رسیدگی قرار گرفت.

آوایی بر تاکید و توجه دادگستری بر بازگشت اراضی به بیت المال اشاره کرد و گفت: با تلاش های صورت گرفته 14 میلیون متر مربع اراضی به بیت المال بازگشت داده شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران بر حفظ حقوق شهروندی تاکید و گفت: بی توجهی به این حقوق اعتماد مردم را به قوه قضاییه کمرنگ و باعث نا امنی در جامعه خواهد شد.

وی گفت: کم شدن پرونده ها حداقل به میزان 20 درصد ، تقویت شواری حل اختلاف ، تقویت به کمیته نظارت بر قانون حفظ حقوق شهروندی ، دسترسی بر امنیت اجتماعی ، قضائی متناسب با شان و جایگاه اسلامی از اهداف داگستری تهران است که امیدواریم در این مسیر به درستی عمل کنیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران از حمایت و مساعدت های رئیس قوه و معاونین قدردانی کرد و گفت : در صورتیکه در تشخیص مسیر با اهداف ، تبیض اولویت دچار اشتباه شده ایم.