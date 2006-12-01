دقیق ترین نقشه برداری دیجیتالی از قطب جنوب

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان دولتی اقیانوس شناسی چین اعلام کرد: 27 دانشمند چینی از هم اکنون خود را برای آغاز سفر طولانی خود به قطب جنوب در سوم دسامبر آماده می کنند.

پایگاه اطلاعاتی مربوط به اطلاعات سه بعدی منطقه نقشه برداری نشده در اطراف ایستگاه «چنگ چن» به دانشمندان کمک خواهد کرد تا تغییرات آب و هوایی را به همراه حرکات مختلف در پوسته زمین و آبهای اطراف قطب جنوب بررسی کنند.

در این سفر اکتشافی که بیست و سومین سفر چینی ها در نوع خود به قطب جنوب محسوب می شود، ادامه پروژه ساخت سومین ایستگاه تحقیقاتی و اکتشافاتی چین در قطب جنوب نیز از سر گرفته خواهد شد.

بر اساس گزارش شین هوا این ایستگاه جدید در نقطه ای از قطب جنوب ساخته می شود که ارتفاع 4300 متری از سطح دریا دارد.

در حال حاضر چین دو ایستگاه تحقیقاتی در قطب جنوب دارد که یکی از آنها یعنی مرکز « چنگ چن» در سال 1985 و دیگر یعنی «ژونگ شان» در سال 1999 ساخته شدند.

هر دوی این مراکز تحقیقاتی در نزدیکی نوار ساحلی قطب قرار دارند و قرار است که ایستگاه سوم در نقطه ای دور افتاده تر ساخته شود.