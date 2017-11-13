تشکیل کمیته مدیریت بحران سازمان نقشه برداری کشور در پی وقوع زلزله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، در پی وقوع زمین لرزه در غرب کشور کمیته مدیریت بحران سازمان نقشه برداری کشور تشکیل شد. در این جلسه اضطراری که صبح روز دوشنبه ۲۲ آبان ماه ۹۶ با حضور اعضای کمیته مدیریت بحران این سازمان تشکیل شد، نحوه همیاری سازمان نقشه برداری کشور برای ارسال نقشه های مورد نیاز ، به منظور تسهیل و تسریع در امداد رسانی به هموطنان زلزله دیده بررسی شد.

بر همین اساس مقرر شد سازمان نقشه برداری کشور بیش از بیست پلات نقشه با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ از شهرها و روستاهای زلزله دیده را آماده و به دستگاه های ذیربط در این مناطق ارسال کند. پس از شناسایی روستاها و مناطق منظور با کمک پایگاه ملی نام های جغرافیایی، علاوه بر بهره برداری از نقشه ها و اطلاعات مکانی موجود در آرشیو سازمان، مقرر شد تا ساعاتی دیگر عملیات پرواز بر فراز شهرهای زلزله دیده به منظور عکسبرداری هوایی و تهیه نقشه های هوایی و تخمین خسارت از این شهرها آغاز شود.

همچنین با آنالیز و اندازه گیری اطلاعات ایستگاه های دائمی، شبکه چندمنظوره، شبکه ترازیابی و InSAR حرکات پوسته زمین برای تعیین میدان جابجایی و پس لرزه های بعدی بررسی خواهد شد.

خاطر نشان می شود شهر سرپل ذهاب جهت آماده سازی اطلاعات و نقشه های مورد نیاز در اولویت قرار دارد و به همین ترتیب نقشه شهرهای دیگر همچون سنندج، سقز، ایلام، کرمانشاه و روستاهای این شهرها مخصوصا روستاهای مرزی نیز به زودی آماده و برای گروه مدیریت بحران مستقر در این شهرها ارسال خواهد شد.

همراه با این نقشه ها، کارشناسان متخصص سازمان نیز در محل های مذکور حاضر خواهند شد تا ارائه سرویس، خدمات و نحوه بهره برداری از این نقشه ها با سرعت بیشتری همراه باشد.

شامگاه یکشنبه۲۱ آبان ماه ۹۶ زمین‌لرزه ای با شدت ۳/۷ ریشتر در استان کرمانشاه رخ داد که استان های مجاور را نیز تحت تاثیر قرار داد. بلا فاصله پس از وقوع این حادثه نهادها و سازمان های فعال در حوزه مدیریت بحران از جمله سازمان نقشه برداری کشور تلاش های خود را در این راستا آغاز کردند.