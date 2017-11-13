  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۶:۵۴

«اردوغان» با زلزله‌زدگان در ایران و عراق ابراز همدردی کرد

«اردوغان» با زلزله‌زدگان در ایران و عراق ابراز همدردی کرد

رئیس جمهور ترکیه با زلزله‌زدگان در ایران و عراق ابراز همدردی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه امروز با تسلیت به مردم ایران و عراق، برای مجروحان این حادثه‌ آرزوی سلامتی کرد.

رئیس جمهور ترکیه در این باره اعلام کرد: با مردم عراق و ایران به ویژه ساکنان مناطق آسیب دیده ابراز همدردی کرده و برای جان باختگان رحمت و برای مجروحان نیز شفای عاجل مسئلت می کنم.

لازم به ذکر است شامگاه یکشنبه به دنبال وقوع زمین‌لرزه‌ در مرز میان ایران و عراق، تعدادی از مردم دو کشور کشته و زخمی شدند.

آخرین آمار تلفات این حادثه تأسفبار تاکنون ۳۸۷ کشته و ۶۶۵۰ مجروح اعلام شده است.

کد مطلب 4143591

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه