به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه امروز با تسلیت به مردم ایران و عراق، برای مجروحان این حادثه‌ آرزوی سلامتی کرد.

رئیس جمهور ترکیه در این باره اعلام کرد: با مردم عراق و ایران به ویژه ساکنان مناطق آسیب دیده ابراز همدردی کرده و برای جان باختگان رحمت و برای مجروحان نیز شفای عاجل مسئلت می کنم.

لازم به ذکر است شامگاه یکشنبه به دنبال وقوع زمین‌لرزه‌ در مرز میان ایران و عراق، تعدادی از مردم دو کشور کشته و زخمی شدند.

آخرین آمار تلفات این حادثه تأسفبار تاکنون ۳۸۷ کشته و ۶۶۵۰ مجروح اعلام شده است.