برگزاری نخستین سالگرد درگذشت جانباختگان حادثه قطار تبریز- مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان آرامستان های شهرداری تبریز، احد فلاحی اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن اولین سالگرد درگذشت این عزیزان در حادثه قطار تبریز-مشهد مراسم یادبودی در حسینیه اعظم شهداء وادی رحمت برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این برنامه در روز ۹ آذر برگزار خواهد شد خاطر نشان کرد: سازمان آرامستان های شهرداری تبریز با توجه به وظیفه ذاتی خود در همان روز اول درگذشت این عزیزان با اختصاص قطعه ۴۴ به نام جنت الرضا مراسم کفن و دفن حادثه دیدگان را با شکوه خاص برگزار کرد.

فلاحی ادامه داد: برگزاری مراسم اربعین حادثه دیدگان به همراه رو نمایی از نشان قطعه جنت الرضا با عنوان ((زائران پرسوخته)) از دیگر اقدامات سازمان آرامستان های شهرداری تبریز برای تسکین آلام خانواده های این زائران بوده است.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری تبریز در ادامه خاطر نشان کرد: هم اکنون با توجه به فرارسیدن ایام سالگرد جان باختگان حادثه قطار، این سازمان در نظر دارد با برگزاری یادبودی تحت عنوان ((زائران پرسوخته)) همراه و همقدم با خانواده های داغدار این حادثه باشد.

فلاحی افزود: طبق تصمیم اعضاء ستاد برگزاری اولین مراسم یادبود سالروز درگذشت جانباختگان حادثه قطار تبریز-مشهد، مراسم سالگرد این عزیزان روز پنجشنبه ۹ آذر ماه ۹۶ از ساعت ۶ تا ۸ با سخنرانی یکی از روحانیون برجسته کشوری و مداحی حاج مهدی خادم آذریان و حضور مقامات بلند پایه کشوری و لشکری در حسینیه اعظم گلزار شهدای وادی رحمت برگزار خواهد شد.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری تبریز در پایان ابراز امیدواری کردکه قطعا حضور مردم حسینی و ولایی تبریز در این برنامه باعث تسکین بخشی از آلام خانواده های داغدار خواهد بود.