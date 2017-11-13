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۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۶:۴۲

پیام تسلیت وزیر آموزش و پرورش به بازماندگان زلزله غرب کشور

پیام تسلیت وزیر آموزش و پرورش به بازماندگان زلزله غرب کشور

در پی وقوع زلزله درغرب کشور، وزیرآموزش و پرورش پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، متن پیام سید محمد بطحایی، وزیرآموزش و پرورش به شرح زیراست:

«الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

درگذشت جانگداز جمعی از هموطنان عزیز در حادثه زلزله شب گذشته غرب کشور،  موجب تأسّف و تأثّر همگان شد.

با دلی آکنده از غم و اندوه، ضمن عرض تسلیت و تعزیت به عموم ایرانیان نوع دوست وجامعه فرهنگیان فرهیخته، به ویژه بازماندگان معظّم، غفران واسعه الهی را برای درگذشتگان این اتفاق ناگوار، خواستارم.

کد مطلب 4143598

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