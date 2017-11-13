پیام تسلیت وزیر آموزش و پرورش به بازماندگان زلزله غرب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، متن پیام سید محمد بطحایی، وزیرآموزش و پرورش به شرح زیراست:

«الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

درگذشت جانگداز جمعی از هموطنان عزیز در حادثه زلزله شب گذشته غرب کشور، موجب تأسّف و تأثّر همگان شد.

با دلی آکنده از غم و اندوه، ضمن عرض تسلیت و تعزیت به عموم ایرانیان نوع دوست وجامعه فرهنگیان فرهیخته، به ویژه بازماندگان معظّم، غفران واسعه الهی را برای درگذشتگان این اتفاق ناگوار، خواستارم.