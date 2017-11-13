۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۷:۱۶

قائم مقام سازمان نظام پرستاری خبر داد؛

ثبت نام ۳۰۰۰ پرستار داوطلب برای اعزام به مناطق زلزله‌زده 

قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور از ثبت نام بیش از سه هزار پرستار داوطلب اعزام به مناطق زلزه زده غرب کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریفی مقدم گفت: از صبح دوشنبه تا ساعت ۱۵ بیش از سه هزار نفر از کادر پرستاری از سراسر کشور در تماس تلفنی  برای اعزام به مناطق زلزله‌زده غرب کشور اعلام آمادگی کرده اند و خواستار اعزام به این مناطق هستند. 

وی اظهار کرد: سازمان نظام پرستاری اسامی پرستاران داوطلب  را به ستاد بحران، اورژانس کشور و وزارت بهداشت برای اعزام پرستاران داوطلب به مناطق زلزله زده اعلام کرده است.

شریفی مقدم یادآور شد: پرستاران داوطلب برای حضور در مناطق زلزله زده منتظر تماس ارگان های مربوطه برای اعزام به این مناطق باشند.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری خاطر نشان کرد: در حال حاضر نیروهای پرستاری اعزام شده برای مناطق زلزله زده کفایت می کند و بیشترین اعزام ها از استان های همجوار بوده است .

وی یادآور شد: دکتر سید عباس کشفی معاون فرهنگی و اجتماعی و ابراهیم محمدی مدیر روابط بین الملل سازمان نظام پرستاری به عنوان نمایندگان سازمان جهت هماهنگی های بیشتر به مناطق زلزله زده اعزام شده اند.

شریفی مقدم ضمن تشکر و قدردانی از جامعه پرستاری کشوربرای حضور در مناطق زلزله زده افزود: از همکاران پرستار درخواست داریم به جهت تصریح در امداد رسانی به حادثه دیده گان از حضور انفرادی و بدون هماهنگی با سازمان نظام پرستاری و ارگان های ذیربط در این مناطق خودداری کنند.

