به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریفی مقدم گفت: از صبح دوشنبه تا ساعت ۱۵ بیش از سه هزار نفر از کادر پرستاری از سراسر کشور در تماس تلفنی برای اعزام به مناطق زلزله‌زده غرب کشور اعلام آمادگی کرده اند و خواستار اعزام به این مناطق هستند.

وی اظهار کرد: سازمان نظام پرستاری اسامی پرستاران داوطلب را به ستاد بحران، اورژانس کشور و وزارت بهداشت برای اعزام پرستاران داوطلب به مناطق زلزله زده اعلام کرده است.

شریفی مقدم یادآور شد: پرستاران داوطلب برای حضور در مناطق زلزله زده منتظر تماس ارگان های مربوطه برای اعزام به این مناطق باشند.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری خاطر نشان کرد: در حال حاضر نیروهای پرستاری اعزام شده برای مناطق زلزله زده کفایت می کند و بیشترین اعزام ها از استان های همجوار بوده است .

وی یادآور شد: دکتر سید عباس کشفی معاون فرهنگی و اجتماعی و ابراهیم محمدی مدیر روابط بین الملل سازمان نظام پرستاری به عنوان نمایندگان سازمان جهت هماهنگی های بیشتر به مناطق زلزله زده اعزام شده اند.

شریفی مقدم ضمن تشکر و قدردانی از جامعه پرستاری کشوربرای حضور در مناطق زلزله زده افزود: از همکاران پرستار درخواست داریم به جهت تصریح در امداد رسانی به حادثه دیده گان از حضور انفرادی و بدون هماهنگی با سازمان نظام پرستاری و ارگان های ذیربط در این مناطق خودداری کنند.