به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی این دانشگاه، محمدرضا پورمحمدی ظهر امروز در همایش مدیریت پیوند آب - انرژی - غذا در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در دانشگاه تبریز اظهار کرد: تبریز شهر قدیمی و مرکز تمدن است به طوریکه در ۷۰۰ سال قبل دانشگاه بین‌المللی ربع رشیدی با دارا بودن همه رشته‌های زمان تاسیس شده بود و دانشگاه تبریز نیز در ادامه همان روند به فعالیت پرداخته و به زودی هفتادمین سال تاسیس آن را هم جشن خواهیم گرفت.

وی گفت: این دانشگاه به عنوان دومین دانشگاه قدیمی کشور در حال حاضر با داشتن ۲۱ دانشکده، ۱۰ قطب علمی و پژوهشکده، مراکز رشد، چند دانشکده اقماری، ۸۰۰ نفر هیات علمی، بیش از ۲۴ هزار دانشجو به عنوان یکی از دانشگاه جامعه و برتر کشور است که بخشی از این توانمندی‌ها در راستای محیط زیست، انرژی، آب و غذاست.

رئیس دانشگاه تبریز در ادامه با اشاره بر اینکه ظرفیت‌های خوبی در دانشکده‌ها در خصوص محیط زیست و منابع طبیعی در این دانشگاه وجود دارد، اخیراً پژوهشکده محیط زیست به عنوان مرکزی بین رشته‌ای در دانشگاه تبریز ایجاد شده است، افزود: توسعه دانش محیط زیست در ایران و کشورهای مجاور با رویکرد استفاده از تجربیات بین‌المللی، تسهیل ارتباط دولت، مردم و تشکل‌های محیط زیستی برای هم‌افزایی دانش، ارائه شیوه‌های پایدار برای تغییر الگوهای رفتاری ناسازگار با محیط زیست و انجام پژوهش‌های کاربردی و عملیاتی در این بخش از جمله ماموریت‌های این پژوهشکده است.

وی در بخش دیگر سخنان خود با تاکید بر اینکه این دانشگاه آماده هرگونه همکاری بین‌المللی در خصوص مسائل زیست محیطی است، اضافه کرد: در ده‌های اخیر با توجه به توسعه صنعت و کشاورزی در نقط مختلف جهان و در این زمینه با بهره‌برداری بی‌رویه از ظرفیت‌های زیست بوم و منابع طبیعی این حوزه با مشکلاتی روبه رو شده، از این رو ضروری است با همفکری و انتقال تجربیات هم‌دیگر و به ویژه با برپایی چنین نشست‌ها، همایش‌ها و کارگاه‌هایی در سطح منطقه‌ای و جهانی مسائل آینده را پیش‌بینی کرده و برای رفع آنها آمادگی داشت.